Gajser, Pancar in Bubnič niso postavili novega mejnika

Slovenski motokrosisti v postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič so na zadnji dirki sezone, spektakularnem pokalu narodov v francoskem Erneeju, zasedli deveto mesto, kar pomeni, da jim je uspelo izenačiti najboljšo uvrstitev za Slovenijo.

Deveti so bili leta 1998 tudi Sašo Kragelj, zdajšnji selektor Slovenije, ter Roman Jelen in Boštjan Kampuš. Cilj je bil postaviti nov mejnik, a treba bo počakati še kakšno leto.

Tim Gajser je bil v zadnji vožnji peti. FOTO: AMZS

Američanom ni uspelo ubraniti lanskega naslova, bili so šele osmi. Pokal narodov so na veselje velike množice navijačev osvojili dirkači Francije (14 točk). To je bil zanje sedmi naslov. Drugi so bili Avstralci (34) in tretji Italijani (43). V treh dneh se je ob progi zbralo rekordnih 102.000 gledalcev, mnogi so po koncu preskočili ograjo in počastili junake, Toma Vialla, Maxima Renauxa in Romaina Febvra.

Tim Gajser je bil na zadnji in odločilni dirki peti. Soliden je bil tudi Pancar, Bubnič, ki je zamenjal poškodovanega Jako Peklaja, pa ni bil konkurenčen najboljšim. Slovenija je imela 85 točk pribitka in je prehitela Veliko Britanijo, Estonijo, Latvijo, Južno Afriko, Novo Zelandijo, Češko, Norveško ...

Jan Pancar bo naslednje leto vozil v MXGP. FOTO: AMZS

Na Pokalu narodov so na sporedu tri vožnje, v katerih sta združena dva razreda voznikov, vsak voznik pa odpelje dve. Za končni rezultat reprezentance se upošteva točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev. Zmaga reprezentanca z najmanjšim številom točk. Naslednja izvedba pokala narodov bo leta 2024 v britanskem Matterley Basinu.