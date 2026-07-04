Gajser in Pancar nezadovoljna v kvalifikacijah

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v kvalifikacijah za dirko pred veliko nagrado Južno Afrike v Johannesburgu v razredu MXGP zasedel deveto mesto. Najboljši je bil vodilni v skupnem seštevku, Belgijec Lucas Coenen (KTM). Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) je bil 18.

Za zmagovalcem sta se na drugem in tretjem mestu zvrstila motokrosista Kawasakija Francoz Romain Febvre in Latvijec Pauls Jonass. Drugouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je zasedel šesto mesto. Gajser je za zmagovalcem zaostal dobrih 45 sekund, medtem ko je bil Pancar počasnejši za minuto in 46 sekund.

Coenen je s kvalifikacijsko zmago povečal naskok pred Herlingsom v skupnem seštevku sezone, kjer ima zdaj 516 točk, Herlings je pri 454. Febvre ima na tretjem mestu 403, Gajser pa na četrtem 373 točk. Pancar je ostal na 15. mestu s 139 točkami. Prva vožnja za veliko nagrado Južne Afrike v razredu MXGP bo v nedeljo na sporedu ob 12.15, druga pa ob 15.10.