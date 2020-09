Gajser po pritožbi četrti v Mantovi, a ostaja prvi v SP

Milano – Prireditelji današnje dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v Mantovi so po pritožbi spremenili vrstni red v drugi vožnji, posledično pa se je spremenila tudi skupna razpredelnica preizkušnje. Zmagal je Švicar Jeremy Seewer in ne Španec Jorge Prado, Tim Gajser pa je končal na četrtem mestu in ne na tretjem. Je pa obdržal vodstvo v SP s 316 točkami.



Gajser je ostal zmagovalec druge vožnje, pritožbe pa so spremenile vrstni red za njim. Prado je padel na četrto mesto in s tem izgubil skupno zmago. V seštevku dirke je namreč po novem vrstnem redu druge vožnje zmago slavil Seewer s 45 točkami, pred Gajserjem pa sta končala še Nizozemec Glenn Coldenhoff in Prado, oba sta zbrala po 40 točk. Gajser je dirko končal z 38 točkami po osmem mestu v prvi vožnji in zmagi v drugi, kar je po novem zadoščalo za četrto mesto.



Skupno pa je Gajser ostal novi vodilni v seštevku. Ima 316 točk, prehitel je doslej vodilnega Italijana Antonia Cairolija (311), tretji je Seewer s 300 točkami.