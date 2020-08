Gajser s padcem zapravil zmago, a se približal Herlingsu

Riga

V sredo nova dirka

Jeffrey Herlings še vedno vodi v skupnem seštevku. FOTO: Facebook

Herlings kmalu padel, a kasneje je tudi Gajser

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nova točka Pancarja

(Honda) je na VN Latvije v elitnem motokrosističnem razredu MXGP osvojil drugo mesto, v drugi vožnji mu je padec preprečil ubranitev lanske zmage. To je osvojil Nizozemec, kar je bila prva zmaga za moštvo Gasgas.Tretji je bil(Fra, Kawasaki), četrti(Švi, Yamaha), peti pa še vedno vodilni v skupnem seštevku(Niz, KTM).Se je pa na prvi dirki po petmesečnem premoru zaradi pandemije koronavirusa Slovenec glavnemu tekmecu Herlingsu približal na zgolj štiri točke zaostanka. Priložnost, da obleče rdečo majico, bo imel že v sredo, ko bo na zahtevni trdi mivki v Kegumsu dirka za VN Rige, v nedeljo pa bo tam še VN Kegumsa.Dvakratni svetovni prvak in branilec naslova je bil po dirki malce razočaran, saj se mu je obetala zmaga. V prvi vožnji je izkoristil najboljši štartni položaj in prišel v vodstvo, vendar ga je kmalu prehitel Coldenfoff. Toda Slovenec mu je vrnil z isto mero in pokazal premoč, zato je lahko ob koncu tudi malce upočasnil. Tretji je bil Febvre, četrti pa Herlings.Slednji je kmalu po štartu druge vožnje padel, kar je bila voda na mlin Gajserju. Ta je tokrat zaostal za Coldenhoffom, imel po nekaj krogih na drugem mestu zaostanek dobrih dveh sekund. Herlings je bil na osmem (+10,1). Veteranje bil prav tako vpleten v padec in je vozil na začelju s krogom zaostanka.Herlings je bil najhitrejši na stezi in se je kmalu prebil na peto mesto. Gajser je medtem zaostanek za vodilnim zmanjšal na manj kot dve sekundi, toda za hip mu je drugo mesto vzel Seewer. Gajser se ni dal, začel je loviti Coldenhoffa, saj je vedel, da ga mora premagati, če želi biti na koncu najboljši. Toda v preveliki želji je storil napako, padel je, naredil preval in stežka pobral svojo hondo na grbinah, medtem ga je prehitel tudi Herlings. Padel je na peto mesto in sanj o skupni zmagi je bilo konec. Zaostanek je bil takrat že 14 sekund, do konca pa se vrstni red pri vrhu ni več spremenil.»Vesel sem prve zmage našega moštva. Iz rampe sem se izstrelil kot raketa in potem imel nadzor nad dirko. Ponosem sem na vse, da nam je uspelo. Fantastično,« je bil presrečen izkušeni 29-letni Coldenhoff, ki je dosegel šele drugo zmago v MXGP, prvo je vpisal prav v Latviji leta 2015.Drugi slovenski predstavnik v Latviji(KTM) je v razredu MX2 po Nizozemski še drugič osvojil eno točko za 20. mesto. Zmagal je vodilni(Fra, KTM).V baltski državi bosta še dve dirki na trdi mivki. V sredo za VN Rige in v nedeljo za VN Kegumsa. Potem se bo karavana preselila v Turčijo. Lani je VN Latvije dobil Gajser pred Herlingsom. Leto prej je bil najboljši Herlings. Oba sta na koncu osvojila naslov svetovnega prvaka. Haložan, prvak tudi v krstni sezoni med elito leta 2016, ima sicer skupaj 19 zmag v MXGP. Pet jih ima v MX2, kjer je bil najboljši leta 2015.V letošnji sezoni so pred tem odpeljali le marčevski preizkušnji v Matterley Basinu (VB) in Valkenswaardu (Niz). Na obeh je 23-letni Gajser osvojil drugo mesto, zaostal je le za Herlingsom.1. Herlings 130, 2. Gajser 126, 3. Coldenhoff 103, 4. Cairoli 86 ...