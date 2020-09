Gajser v dirko z rdečo številko

Mantova

Tim Gajser je bil lani vajen nositi rdečo štrevilko. FOTO: Matej Družnik

- Potem ko je v nedeljo s četrtim mestom na VN Lombardije in zmago v drugi vožnji prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v motokrosističnem razredu MXGP, bo branilec naslovadanes prvič nosil rdečo številko.Prva dirka za VN Mantove bo ob 13.15, druga ob 16.10. Gajser (Honda) ima 316 točk, tik za njim je italijanski veteran(311), blizu so tudi(Švi, Yamaha, 300),(Špa, KTM, 277),(Niz, GasGas, 273) in(Niz, KTM, 263), ki pa bo zaradi poškodbe izpustil tudi nedeljsko tretjo dirko v Mantovi.Gajser v tej sezoni še nima zmage na VN, če jo bo vpisal danes, to bi bila njegova jubilejna 20., se bo utrdil na prvem mestu. V nedeljo bo v Mantovi še VN Evrope.Dirkač iz Pečk bo želel izboljšati predvsem štart, ki mu je v zadnjem času delal največ preglavic.