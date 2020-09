Gajser v prvi vožnji peti, Herlings končal sezono?

Faenza

Jeffrey Herlings je utrpel grd padec.

Kaj bo s Herlingsom?

- Prepričljivo vodilni v svetovnem prvenstvu motociklističnega razreda MXGPje na prostem treningu pred dirko za VN Faenze v Italiji grdo padel in se očitno težje poškodoval, branilec naslovapa kljub najboljšemu času kvalifikacij ni najbolj izkoristil Nizozemčeve odsotnosti in je prvo vožnjo končal na petem mestu.Zanesljivo s 15 sekundami naskoka je zmagal Švicarpredin Gajserjem, ki spet ni najbolje štartal in dirko začel na šestem mestu. Prehitel je samo moštvenega tekmeca v Hondi. Oviralo ga je, ker je med dirko izgubil očala in ni želel preveč tvegati. Za Seewerjem je zaostal 40 sekund.Seewer (Yamaha) je dosegel prvo zmago v karieri. »Zelo sem srečen, veliko sem delal za to, res pa je, da bi raje zmagal, ko bi bil zraven Herlings, ki mu želim čim hitrejše okrevanje,« je v cilju povedal 26-letni Švicar.Druga vožnja bo ob 16.10.Herlings (KTM), zmagovalec prejšnje dirke na trdi podlagi v Faenzi, kar je bila njegova 90. zmaga v SP, ni mogel štartati na dirki. Vprašanje, ali bo sploh še lahko nadaljeval sezono. Po grdem padcu se je sicer pobral in samostojno hodil, vseeno pa utegne manjkati kar nekaj časa.V nedeljo bo v Faenzi še tretja dirka. Gajser v tej sezoni še ni vpisal zmage za VN. Zadnjo od 19 je osvojil lanskega avgusta v Belgiji.V razredu MX2 je bilv prvi vožnji 16., na vrhu so končali Francoz, njegov rojakin Belgijec