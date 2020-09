Gajser vrača udarec na progi, ki mu je pisana na kožo

Ljubljana

Devet dirk v Italiji

Tim Gajser ima 46 točk zaostanka za Herlingsom. Na dirki je mogoče osvojiti 50 točk. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jeffrey Herlings je najboljše začel sezono. FOTO: Vincent Jannink/AFP

Premagati bo treba tudi vročino

- Hitrost je bila prava, rezultat nikakor ne.ne more biti zadovoljen z latvijsko trilogijo v Kegumsu, saj je zaradi lastnih napak in tehnične okvare na njegovi hondi ostal brez skupne zmage in precej zaostal za glavnim tekmecem v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP. Morda mu Italija razjasni obzorje, ne nazadnje je tam lani osvojil drugo lovoriko med motokrosistično elito.Pet dirk je za nami in branilec naslova nima niti ene skupne zmage. Prav gotovo si je obetal veliko več. V Latviji, kjer so bile prve tri pokoronske preizkušnje, je bila sicer Honda CRF450RW hitra, Gajser je dvakrat dobil prvo vožnjo. Toda tudi nezanesljiva, preprečila mu je skupno zmago na zadnji VN Kegumsa, to je bil njegov drugi odstop, kar mu je vzelo ogromno točk.Za prvega je bil kriv sam, na VN Rige je osvojil šele 13. mesto, kar je bila njegova najslabša uvrstitev od leta 2017. Nizozemec Herlings ima pred njim že 46 točk (213:167) prednosti, za vrat mu dihata tudiin(po 163).V severni Italiji bo v manj kot mesecu kar šest dirk, po tri v Faenzi in Mantovi, prva v nedeljo za VN Italije. Ob koncu sezone bodo še tri v Pietramurati. Kdor se bo torej najbolje počutil in znašel na apeninskem škornju, bo na koncu bržčas prvak. Gajser je odločen, da spremeni stvari na vrhu.»Po Latviji sem šel takoj domov v Slovenijo. Treniral sem na domači progi. Vadil sem zelo veliko, da bi bil kar najbolje pripravljen na Faenzo. Premor je bil dolg in komaj čakam, da bomo spet dirkali. V Faenzi sem bil že mnogokrat, proga mi ustreza, uživam na njej. Težka je, kar mi je všeč. Želim pokazati vse, kar premorem, uživati v vožnjah in voziti, kot vem, da sem sposoben. Potem bomo videli, kakšen bo rezultat,« je za Hondino spletno stran povedal Tim243, zmagovalec 19 dirk MXGP.Zadnja ima že kar dolgo brado, vpisal jo je 4. avgusta lani v Belgiji. Kmalu zatem se je v Imoli z množico navijačev veselil naslova. Tokrat bo trojni program na obronkih Apeninov v Faenzi 50 km jugovzhodno od Bologne. Dirke bodo v nedeljo, v sredo (VN Faenze) in nedeljo (VN Emilie Romagne). Po dveh tednih premora bo sledila še podobna trilogija v Mantovi. Tako kot v Latviji bodo kvalifikacije na dan tekme.Gajser bo želel ponoviti hitrost, s katerimi je v Latviji osvajal štarte (holeshots), nizal najhitrejše kroge in dobil dve vožnji od šestih. Hkrati se bo skušal izogniti težavam. Glede na to, da mu hribovit in trd teren na stezi Monte Coralli ustreza veliko bolj od mehkejše mivke, bo imel lepo priložnost zmanjšati zaostanek in se ponovno vključiti v boj za skupno zmago. Vlogo bo igralo tudi vreme, napovedujejo temperature prek 30 stopinj, zato bo pomembna tudi telesna vzdržljivost, ki je z leti postala Gajserjev zaščitni znak.Z izkupičkom v Latviji je bil bolj zadovoljen njegov rojak, ki je v razredu MX2 trikrat prišel do točk, nazadnje je bil zelo soliden 16 in bo skušal v Italiji potrditi vzpon. Mrtvi tek za naslov pa bijeta Tom Vialle (Fra, KTM) in Jago Geerts (Bel, Yamaha), ki ju loči pičlih osem točk.