Gajser zasenčil domačega matadorja

Valkenswaard - Branilec naslova prvaka v elitnem motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser je postal prvi, ki je Jeffreyja Herlingsa premagal na njegovi domači dirki v Valkenswaardu. Na prvi vožnji VN Nizozemske je glavnega tekmeca za naslov prvaka pustil za sabo za več kot 21 sekund.



Druga vožnja na mehki mivki, ki Gajserju doslej ni najbolj ustrezala, se bo začela ob 16. uri. Lani je bil Slovenec na Nizozemskem tretji, tam še nikdar ni zmagal.



Herlings je v domovini v razredih MXGP in MX2 zmagal že sedemkrat in vselej dobil obe vožnji. Tokrat je prvič ostal brez zmage.



Timu, ki so se mu kvalifikacije zaradi okvare elektronike na hondi ponesrečile, se je v cilju smejalo. »Super srečen sem. Štartal sem v ozadju, potem pa sem izkoristil padec skupine dirkačev pred mano. Kar naenkrat sem se znašel na tretjem mestu. Potem pa sem šel do konca,« se po srečnem razpletu ni več oziral nazaj 23-letni Haložan, ki je kar švignil mimo Herlingsa in novinca Jorgeja Prada. V istem krogu kot naš as je prvo vožnjo končalo le deset tekmovalcev!



Gajser je bil na prvi dirki sezone v Veliki Britaniji pred tednom dni drugi za Herlingsom, potem ko je po osmem mestu na prvi vožnji v drugo zmagal z ogromno prednostjo.