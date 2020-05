Abraham kraljice med progami, Gajser že pri štirih med elito

Ljubljana

Sašo Kragelj je ponosen na progo v Orehovi vasi. FOTO: Ljubo Vukelič

Kraljica vseh prog

Tim Gajser na tekmi državnega prvenstva leta 2016. FOTO: Jure Eržen

- Pandemija novega koronavirusa in njene posledice so zavrle športni svet. Tudi motokrosisti bodo morali še počakati na začetek dogajanja v Sloveniji, te dni pa prireditelji v najbolj prepoznavnem slovenskem okolju za motokros v Orehovi vasi obeležujejo lep jubilej. Mineva namreč 50 let od prve dirke za svetovno prvenstvo.Prav 10. maja namreč mineva pol stoletja od prve dirke za svetovno prvenstvo na progi v Radizelu, ki jo je organiziralo Avto-moto društvo Orehova vas. Spektakel z najboljšimi motokrosisti na motorjih do 250 ccm na svetu, zbralo se jih je 51 iz 19 držav, je takrat privabil kar 30.000 gledalcev. Zmagal je petkratni svetovni prvak iz Belgijeprediz Češkoslovaške, tretji pa je bil Robertov rojakMotokros se je v Sloveniji začel uveljavljati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvo dirko za svetovno prvenstvo v motokrosu so sicer leta 1968 organizirali v Avto-moto društvu Tržič na progi Podljubelj, 10. maja 1970 pa je prvič najboljše motokrosiste sveta gostila Orehova vas.»Dirka je bila velik mejnik za AMD Orehova vas in tudi za slovenski motošport. Z njo smo se postavili ob bok takratnim znanim organizatorjem dirk, kot sta bila Opatija ali Beograd, ki je imel avtomobilske dirke. Motokros se je nato začel razvijati s še večjo intenzivnostjo,« se je jubileja v pogovoru za AMZS spomnil domačin, ki je zdaj predsednik krovne zveze AMZS Slovenije.»Seveda je bilo vse skupaj drugače kot danes. V organizacijo je bil angažiran ves kraj, v Mariboru so bile spremljevalne kulturne prireditve, v spominu pa mi je ostalo ogromno gledalcev,« še dodaja Breznik. AMD Orehova vas prireja tekmovanja v motokrosu od leta 1963 in ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo, na radizelski progi so priredili tudi 17 dirk za svetovno prvenstvo.Nekdanji vrhunski motokrosist in slovenski reprezentant, zdaj pa uspešen trener, o tej progi pravi: »To je svetovna kraljica vseh prog. Pa ne mislim tako, ker je praktično na mojem domačem dvorišču, ampak preprosto zato, ker ima vse, kar proga za motokros mora imeti.«»Imeli smo nekaj načrtov, kako bi spet prišli do organizacije dirke, a naleteli na vrsto ovir in težav. Takšna dirka zahteva tudi najmanj milijon evrov vložka, kar je velik finančni zalogaj. Strokovnega potenciala je dovolj, želje so, simpatizerji, ki bi bili pripravljeni finančno podpreti projekt organizacije, tudi so,« o možnosti, da bi spet priredili dirko na najvišji ravni, pravi Breznik.A Kragelj opozarja, da bi bilo treba zadostiti nekaterim merilom, ki jih zahteva sodobni motokros in stezo na določenih mestih razširiti, tu pa bi trčili na lokalno skupnost. Svetovni prvaktako najbrž ne bo imel možnosti, da bi nastopil na dirki za SP na domačem terenu. Breznik pa se spominja, da je na eni od teh dirk Tim že sodeloval, že pri štirih letih je na predstavitveni vožnji navdušil ljubitelje dirkanja in opozoril na velik talent.