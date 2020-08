Gajser zmagal v prvi vožnji VN Latvije

Riga

Tim Gajser je štartal najhitreje. FOTO: Matej Družnik

Znova na stezi

- Slovenski zvezdnik(Honda) je bil najhitrejši v prvi vožnji velike nagrade Latvije za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MXGP. Druga dirka bo ob 15. uri.Gajser, ki si je včeraj privozil najboljši štartni položaj, je uvodni del opravil na čelu, a ga je kmalu nato prehitel Nizozemec. Ta si je privozil 1,5 sekunde prednosti. Ostali so bili že po nekaj krogih več kot pet sekund za vodilnima, po sedmih že več kot sedem. Nato je na čelo znova prišel Gajser in si po desetih krogih priboril že 2,7 sekunde prednosti.Dva kroga pozneje je Coldenhoff zaostajal že več kot pet sekund. Gajser je na koncu lahko tudi nekoliko popustil, po 17 krogih je v cilj 1,9 sekunde za njim prišel Coldenhoff, tretji je bil Francoz(+4,8), četrti pa Nizozemec(KTM, +5,9), ki pred Gajserjem vodi v prvenstvu in je njegov glavni tekmec za končni naslov.V MX2 je bil v prvem nastopu najboljši Francoz, ki prepričljivo vodi v prvenstvu tega razreda,(KTM) je bil 24. Zaostal je minuto in 59,007 sekunde.Z današnjo VN Latvije se po petih mesecih premora zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljuje SP v motokrosu, kjer Gajser lovi svoj tretji naslov.V letošnji sezoni so odpeljali le marčevski preizkušnji v Matterley Basinu in Valkenswaardu. Na obeh je 23-letni Gajser osvojil drugo mesto, zaostal je le za Herlingsom, ki je imel pred nastopom v Kegumsu v SP devet točk prednosti.