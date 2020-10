Gajserju prva vožnja, na vidiku prva zmaga

Mantova

Tim Gajser je tokrat zelo dobro štartal. FOTO: Honda Racing

- Gajser je pred dirko povedal, da ni bil najbolj zadovoljen s sredino VN Mantove, na kateri je osvojil tretje mesto in zadržal vodstvo, rezerve je imel pri štartih. »Najbolj si želim voziti brez napak in ostati na dveh kolesih. Upam, da bo proga bolj razrita, kot je bila zjutraj, in da se bodo odprle nove linije, kajti če je le ena, je zelo težko prehitevati,« je dejal Haložan iz Pečk.Štart prve dirke za VN Evrope je Gajser začel s sredine in se po prvem ovinku znašel na tretjem mestu za kraljem štartovin zmagovalcem prejšnje dirke. Na njegovo srečo sta se vodilna zapletla med seboj, Španec je obtičal, vanj pa se je zaletel Francoz. Gajser je švignil mimo, pred njim pa je bil nekonkurenčni Avstralecna lanskem modelu honde. Slovencu je šlo na roko, da je bil za njim moštveni kolega pri Hondi. Glavni tekmecje bil šesti za Pradom. Febvre je bil osmi. Tretji v skupnem seštevkuje vozil na petem mestu.Vodilni Walsh je držal presenetljivo dober ritem, a Gajser mu je bil tik za petami. Vmes je Prado prehitel Evansa in začel loviti Slovenca. Slednjemu so iz boksov sporočili, naj čim prej prehiti Avstralca. Svetovni prvak je upošteval nasveti in po desetih minutah prevzel vodstvo. Hitro si je nabral nekaj metrov prednosti, a tudi Prado je ugnal Walsha in imel sekundo in pol zaostanka za Timom. A slednji je popuščal in vodilnemu ni bilo težko držati varne razdalje za suvereno zmago, ki obeta, da bo 24-letni Tim na 11. dirki sezone prišel do prve zmage. Ob koncu ga je sicer ogrožal(Niz, GasGas), vendar Gajser ni dovolil presenečenja in je bil vesel, ko je skočil skozi cilj.Slovencu je šlo na roko tudi, da sta Cairoli in Seewer zbrala manj točk od pričakovanj. Italijan je bil peti, Švicar šesti.1. Gajser, 2. Coldenhoff, 3. Prado, 4. Evans.»Na začetku sem imel nekaj dela z Walshem, ampak uspelo mi je priti mimo. Super vesel sem za zmago. V zadnjih petih krogih sem imel nekaj težav z ritmom, zavedal sem se, da se mi Glenn približuje. Na srečo sem prišel v cilj prvi, upam, da bo tudi druga vožnja podobna,« je v cilju povedal Gajser, ki je precej povečal prednost v skupnem seštevku.Druga vožnja se bo začela ob 16.10. Tudi danes manjka na začetku vodilni, ki se utegne po poškodbi vrniti naslednjo nedeljo v Španiji.