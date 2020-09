Gajserju se je prevrnil motor, v prvi vožnji peti

Faenza - Svetovni prvak v motociklističnem razredu MXGP Tim Gajser je v prvi vožnji za VN Emilije Romanje zasedel peto mesto, potem ko je na začetku moral pobrati motor in ni našel stika z vodilnimi. Zmagal je Jorge Prado pred Tonyjem Cairolijem in Jeremyjem Seewerjem.



Gajser je imel peti čas kvalifikacij, štart se mu spet ni najbolje posrečil, začel je na šestem mestu, toda bil je blizu Pradu, ki je v sredo dosegel prvo zmago v karieri.



Ko je po dveh minutah želel prehiteti Cairlija, se je na ovinku znašel v istem globokem kanalu in zadel Italijana. Ta je ostal na motorju, Slovenec ne. Hitro je pobral hondo, ampak nekaj tekmovalcev je šlo mimo. Svetovni prvak se je znašel na desetem mestu, njegov zaostanek je bil 11 sekund. Hitro se je prebil na sedmo mesto. V ospredju so bili Prado, Seewer, Cairoli in Gajserjev moštveni kolega Mitch Evans.

Lupino trd oreh

Na polovici dirke je bil Gajser šesti, pred njim je bil tudi presenetljivi domačin Alessandro Lupino na yamahi. Slovenec ni našel pravega ritma in se mu dolgo ni mogel dovolj približati za prehitevalni manever. V ospredju sta dober boj bila novinec Prado (KTM) in Švicar Seewer (Yamaha), slednji je želel ponoviti scenarij iz prve sredine vožnje, ko je prvič v karieri prvi skočil prek cilja. Oba je lovil veteran Cairoli, ki je imel v skupnem seštevku štiri točke prednosti pred Gajserjem.



Ta je želel prehiteti Lupina, 20. v svetovnem prvenstvu, ki je bil v tej sezoni na eni dirki najboljši sedmi. To mu je naposled uspelo, ampak Evans je bil predaleč pred njim. Je pa odbil zadnji napad Arminasa Jasikonisa in ubranil peto mesto.

Zmaga Prada

Že po izteku časa je bil Seewer preveč agresiven in je na silo želel prehiteti mladega Španca, toda notranja linija v ovinku je bila preostra in ga je katapultiralo z motorja, izgubil je eno mesto, potem ko je mimo pripeljal Cairoli, ki lahko prevzame skupno vodstvo. Proti Gajserju je pridobil 6 točk in je zdaj pred njim za 10 točk.



Druga vožnja bo ob 16.10.



Po današnji dirki so sledil štirinajstdnevni premor, sezona se bo nadaljela s tremi dirkami v Mantovi. Tam še ne bo vodilnega v skupnem seštevku Jeremyja Herlingsa, ki se je poškodoval na treningu pred sredino VN Faenze. Nizozemec, ki je včeraj praznoval 26. rojstni dan, naj bi se vrnil v Španiji 11. oktobra.

Pancar 16.

V razredu MX2 je bil Slovenec Jan Pancar v prvi vožnji 16. V prvih krogih je vozil na 12. mestu, potem pa v četrtem krogu napravil napako in zdrsnil na 20. mesto. Do konca je pridobil nekaj mest in osvojil pet novih točk v skupnem seštevku. Prvo dirko je dobil Belgijec Jago Geerts pred Francozom pred skupaj vodilnim Tomom Viallom.