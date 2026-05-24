Gajserju se nasmihajo nove stopničke

V prvi vožnji dirke za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Francije v razredu MXGP je bil najhitrejši mladi Belgijec Lucas Coenen.
Belgijec Lucas Coenen je bil najhitrejši v prvi vožnji dirke za VN Francije. FOTO: Jonas Roosens/AFP
Na motokrosistični progi Lacapelle-Marival so izpeljali prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Francije za svetovno prvenstvo v razredu MXGP, na kateri se je s tretjim mestom izkazal Tim Gajser (Yamaha). Slovenski as je moral priznati premoč zgolj Belgijcu Lucasu Coenenu (KTM) in Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu (Honda).

Coenen je imel v cilju 10,070 sekunde naskoka pred Herlingsom, medtem ko je Gajser za mladim Belgijcem, ki bo 9. novembra dopolnil komaj 20 let, zaostal za 18,365 sekunde. »Bilo je res vroče in suho, tako da je bilo zelo naporno,« je priznal Coenen.

Naš drugi motokrosist med svetovno elito Jan Pancar (KTM) je po padcu, pri katerem se na srečo ni poškodoval, s krogom zaostanka izvlekel 19. mesto.

