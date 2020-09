Gajserju spet zagodel štart, v prvi vožnji peti

Mantova - Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser je prvo vožnjo na dirki za VN Mantove končal na petem mestu. Zmagal je Jorge Prado pred Jeremyjem Seewerjem. Druga vožnja se bo začela ob 16.10.



Gajser, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP, je dosegel daleč najboljši čas kvalifikacij in je prvi izbiral štartno pozicijo. Izbral je skrajno levo stran, da bi v prvi zavoj prišel na notranji liniji, ampak načrt se mu ni izšel. Iz zavoja je prišel šele šesti. Kmalu je prehitel moštvenega tekmeca v Hondi Mitcha Evansa in začel loviti glavnega tekmeca Tonyja Cairolija, ki je imel pred dirko le pet točk zaostanka.

Popolna vožnja Prada

V ospredju so bili močni tekmeci, Prado, Seewer in Romain Febvre. Razlika med njimi je bila približno dve sekundi, Gajser je za španskim novincem ves čas zaostajal okrog osem sekund, toda ni mu uspelo pridobiti niti enega mesta več, saj je tudi Cairoli imel dober ritem in mu ni pustil blizu. Gajser pa tudi ni napadal na silo in je hranil moči za drugo vožnjo, v katerih je praviloma boljši.



Na treningu se je grdo poškodoval Litovec Arminas Jasikonis, ki mu je zmagovalec prve vožnje Prado želel čim prejšnje okrevanje. »Imel sem popolno vožnjo brez napak, upam, da bo podobno tudi v finalu,« je še povedal 19-letni Španec, ki ima že v prvi sezoni možnost osvojiti naslov prvaka med elito, potem ko je lani dominiral v MX2.

V nedeljo VN Evrope

Novo dirko je izpustil tudi Nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši na začetku sezone, ki ga ne bo tudi v nedeljo na VN Evrope, morda se bo vrnil potem v Španiji, toda zaostanek bo prevelik, da bi lahko ostal v boju za lovoriko. V njej pa je kar osem dirkačev.



V razredu MX2 nastopa Jan Pancar, ki pa je tudi v tretji vožnji na tem prizorišču ostal brez točk. V nedeljo je dirko končal na 32. mestu, danes je bil v prvi vožnji 27. Zmagal je Danec Thomas Kjer Olsen pred Francozoma Maximom Renauxom in vodilnim Tomom Viallom.