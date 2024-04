Galatasaray razred zase za Gorenjce

Vaterpolisti kranjskega Triglava so v prvi finalni tekmi pokala challenger v Istanbulu izgubili z Galatasarayem s 6:14 (2:3, 2:5, 1:3, 1:3). Povratna tekma bo 27. aprila v Kranju.

Vaterpolisti Triglava so že z uvrstitvijo v finale poskrbeli za zgodovinski uspeh slovenskega vaterpola. V polfinalu so izločili švicarski Kreuzlingen, potem ko so na povratni tekmi igrali neodločeno 10:10, prvo tekmo v Kranju pa dobili z 11:10.

Turški Galatasaray ima v finalu status jasnega favorita, kar je najuspešnejša turška vaterpolska zasedba v zgodovini (ima 28 naslovov prvaka) potrdila tudi v domačem bazenu.

Tokrat so po dokaj izenačeni prvi četrtini Kranjčani popustili v obrambi, tako da je sredi druge Galatasaray vodili že z 8:3. Jan Justin je še znižal na 3:5, nato pa so domači dosegli tri zaporedne gole in šele Juš Vončina je prekinil njihovo serijo golov.

Tudi v tretji in zadnji četrtini kranjski vaterpolisti niso prišli do svoje igre. Prednost domačih vaterpolistov je tako naraščala iz minute v minuto. Pred zadnjim odmorom so vodili s šestimi goli razlike, končna razlika pa je bila +8.

Za slovensko ekipo je dva gola dosegel Justin, po enega pa Vončina, Filip Cvijanović Tepina, Nikola Rajlić in Aljaž Troppan.