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Drugo

Garnbret pred finalom brez skrbi: Po domače povedano sem se sprehajala po smeri

Najboljša slovenska plezalka je zadovoljna z dosedanjima nastopoma v Kopru, pred finalom pa računa tudi na glasno podporo domačih navijačev.
Janja Garnbret je bila najboljša tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, v sobotnem finalu pa bo lovila še četrto zaporedno zmago v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik
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Janja Garnbret je bila najboljša tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, v sobotnem finalu pa bo lovila še četrto zaporedno zmago v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik
B. P., STA
5. 9. 2026 | 14:48
3:38
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Janja Garnbret je prvi tekmovalni dan svetovne serije v težavnostnem plezanju v Kopru končala natanko tam, kjer si je želela – na vrhu. Najboljša je bila že v kvalifikacijah, prvo mesto pa zadržala tudi v polfinalu. Toda 27-letna šampionka poudarja, da še ni pokazala vsega.

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Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

»Občutki so super. Vemo sicer, da mi takšni dnevi s kvalifikacijami dopoldne in polfinalom zvečer niso najljubši, ker je dan izjemno dolg, ampak sem s plezanjem v polfinalu zelo zadovoljna,« je dejala po petkovem nastopu.

Garnbretova je bila v dopoldanskih kvalifikacijah edina med vsemi tekmovalkami in tekmovalci, ki je obe smeri preplezala do vrha. V polfinalu ji je do vrha zmanjkalo nekaj oprimkov, a je z dosežkom 45+ vseeno osvojila prvo mesto.

»Po domače povedano sem se sprehajala po smeri«

Garnbretovo je še bolj kot rezultat razveselil način, kako je opravila s polfinalno smerjo.

»Plezala sem res lahkotno, po domače povedano sem se sprehajala po smeri. Imela sem zelo dober tempo in pravo glavo, kar mi je tako ali tako najpomembneje. Najbolj pomembno pa je seveda, da sem po polfinalu na prvem mestu in lahko grem brez skrbi plezat finale,« je bila dobre volje.

V finalu ne bo edina slovenska predstavnica. Mesto med najboljšo osmerico si je s tretjim dosežkom polfinala priborila tudi Rosa Rekar, ki je dosegla višino 44+. Dvajsetletnica iz Most pri Žirovnici je bila pred enim letom v Kopru sedma.

Od 12 slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah se jih je šest prebilo v polfinale, do finala pa sta prišli Garnbretova in Rekarjeva.

Posebna prošnja za navijače

Pred sobotnim finalom, ki se bo začel ob 20. uri, ima Garnbretova tudi posebno željo za domače občinstvo.

»Od navijačev si želim, da prinesejo ogromno dobre volje, ogromno navijanja in dobre energije, da se bomo imeli lepo in skupaj naredili dober plezalni spektakel. Da bodo navijači uživali v gledanju, mi pa še bolj v plezanju.«

Želi si tudi zahtevne finalne smeri, v kateri bi lahko finalistke pokazale vse svoje sposobnosti.

»Tako kot vedno si želim lepo, težko smer, da bo lahko vsaka punca pokazala to, kar je trenirala.«

Na domači steni znova po zmago

Garnbretova v Kopru lovi četrto zaporedno in skupno šesto zmago na domačih tekmah. Dvakrat je bila najboljša že v Kranju, v Kopru pa je nepremagana od leta 2023.

V težavnosti je doslej zbrala rekordnih 32 zmag, junija pa je dosegla tudi jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

V sobotnem finalu bo tako lovila še 33. zmago v težavnosti in 51. v svetovnem pokalu nasploh. Pred domačimi navijači bo imela najboljše možno izhodišče – v finale se podaja kot najboljša po obeh petkovih delih tekmovanja.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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