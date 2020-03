Gabrovec: Hvala bogu, da je prevladal razum

Ljubljana

Kdo je bil prvi, ni pomembno

Bogdan Gabrovec upa, da država ne bo pozabila na šport. FOTO: Jože Suhadolnik

Paraolimpijci uvidevni

Na današnjo odločitev Japonske in Moka o prestavitvi za letos predvidnega največjega športnega tekmovanja za eno leto se je odzval tudi Mednarodni paralimpijski komite (IPC). V krovni svetovni zvezi za šport invalidov so odločitev o prestavitvi na leto 2021 sprejeli z razumevanjem.

Šport ne sme spet postati največja žrtev

Odleglo vsem

Športniki, nacionalni olimpijski komiteji in športne zveze po vsem svetu pozdravljajo odločitev japonskih prirediteljev poletnih olimpijskih iger 2020 in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki so danes za leto dni preložili igre. Šef svetovne atletike Sebastian Coe je že povedal, da bodo bržčas prestavili atletsko SP v Eugenu prihodnje leto, da bo prostor za OI. Govora je tudi o tem, da bi ga preložili na 2022. »Sezona 2020 na prostem se bo začela in končala pozneje kot običajno, ko bo varno za športnike. Tako se bodo lahko v miru pripravili in kvalificirali na OI,« je dejal Coe.

- Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)se je odzval na današnjo odločitev o prestavitvi poletnih olimpijskih iger za eno leto. Meni, da je prevladal zdrav razum, od odločitve pa bodo imeli največ športniki, ki bodo spravili veliko breme s hrbta.»Zaradi razmer in nezmožnosti treninga so bili športniki pod velikim stresom, zdaj se bodo lahko sprostili in začeli razmišljati, kako naprej, s tem bodo lažje čakali na čas, ko se bo položaj izboljšal. Takšna poteza prirediteljev bo imela tudi pozitivne učinke na prihodnost, saj so pokazali, da jim je ne glede na gospodarske posledice mar za športnike, da je zdravje športnikov na prvem mestu. Hvala bogu, da je še pravočasno prevladal razum,« je dejal Gabrovec.Glavni funkcionar slovenskega športa je bil eden prvih, ki je javno opozoril, da bi bile igre julija in avgusta neumnost, njegove besede pa so imele močan odmev v tujih medijih, kar je dalo pogum tudi drugim zvezam, da so se uprle trmastemu vztrajanju predsednika Mokapri svoji odločitvi, da iger še ne bo prestavil.»To, kdo je bil prvi, ni pomembno. Pomembno je, da nam je s svojimi zahtevami uspelo. Smo pa tudi mi s pomočjo medijev in njihovih mrež pokazali, da obstajamo,« je povedal Gabrovec, ki je tudi zadovoljen, da OKS ne bo imel dodatnih stroškov, ki bi jih povzročile morebitne 14-dnevne karantene športnikov pred igrami, predvsem pa njene logistike.Prvi mož OKS trdi tudi, da bo kriza zaradi novega koronavirusa njegovo organizacijo prizadela, a še zdaleč ne kot druge športne zveze. »Imamo takšne sponzorje, ki ob tej krizi ne bodo propadli, verjamem, da bodo družbeno odgovornost in širino v pozitivnem smislu obdržali. Petrol, Telekom, energetika, ogrevanje, elektrika, jeklarska industrija se ne bodo ustavili, Mokova sredstva najbrž ne bodo manjša, ne vemo pa še, kako bo z državnimi sredstvi,« je razmišljal Gabrovec.»Pri državnih sredstvih, ki predstavljajo 14 odstotkov našega proračuna, pa bi lahko bilo slabše. Upamo, da država v rebalansu proračuna ne bo spet oklestila športa, kot se je to zgodilo ob prejšnji gospodarski krizi, ko smo za eno časovno obdobje s 30 milijonov prišli na 12 milijonov evrov, trenutno pa smo na 21 milijonih,« si je zaželel prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja.»Dokazano je, da je takrat šport največ izgubil in to dvakrat, naprej pri državnih sredstvih, nato pa še prek fundacije. Davek na igre na srečo je vzel športu in invalidom nadaljnjih 12 milijonov. Upam, da se to ne bo ponovilo,« je svojo naslednjo željo v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo predstavil Korošec.