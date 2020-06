FOTO:Geniji, ki so spremenili šport: brez njih bi bila zgodovina drugačna

Košarkarji Portlanda so se leta 1977 prvič in zadnjič povzpeli na prestol lige NBA, lahko pa bi imeli celo kopico lovorik, če bi na naboru leta 1984 namesto Sama Bowieja izbrali Michaela Jordana. Kdo bi lahko ustavil nogometaše Ajaxa, če jih ne bi zapustil Johan Cruyff? Kaj bi veliki Real brez Alfreda Di Stefana? To je le nekaj primerov genialnih športnikov, ki so spremenili zgodovino, španska Marca se je spomnila nanje. Poleteli z Air JordanomV sezoni 1983/84 so bili košarkarji Chicaga predzadnji v celotni ligi NBA, vendar se jim je 19. junija nasmehnila sreča. Na enem od najmočnejših naborov vseh časov je Houston kot prvega ...