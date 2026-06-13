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Drugo

George Russell končno pred Antonellijem, Lewis Hamilton je vse boljši

Italijanski vodilni dirkač svetovnega prvenstva prvič letos ne bo štartal iz prve štartne vrste, kjer bosta izkušenejša Britanca.
George Russell je bil najhitrejši na kvalifikacijah za VN Katalonije. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Galerija
George Russell je bil najhitrejši na kvalifikacijah za VN Katalonije. FOTO: Bruna Casas/Reuters
M. Ru., STA
13. 6. 2026 | 17:57
13. 6. 2026 | 17:58
1:59
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Na nedeljski dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Barceloni bo s prvega mesta začel Britanec George Russell (Mercedes). Iz prve vrste bo dirko za veliko nagrado Katalonije začel še Ferrarijev dirkač, njegov rojak Lewis Hamilton. Razlika med najboljšima je bila na koncu zelo majhna, le 64 tisočink sekunde, Russell je dosegel tretji letošnji »pole position«, obenem je bil to jubilejni 150. najboljši startni položaj za Mercedes.

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Hamilton je sploh prvič s Ferrarijem prišel v prvo startno vrsto, z drugim dosežkom kvalifikacij pa je na tretje mesto izrinil vodilnega v seštevku sezone, mladega Mercedesovega aduta Kimija Antonellija. Slednji je tako prvič v tej sezoni ostal brez prve startne vrste.

Ob Italijanu bo iz druge vrste začel še svetovni prvak, Britanec Lando Norris z McLarnom. Iz tretje bosta startala oba dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Francoz Isack Hadjar. Manj uspešen kot Hamilton je bil drugi Ferrarijev dirkač Charles Leclerc; Monačan je v zadnjem delu kvalifikacij zletel s steze in treščil v zaščitne gume, zaradi česar so kvalifikacije za kratek čas prekinili, sam pa je sicer nepoškodovan končal kot deseti.

Antonelli bo na nedeljski dirki lovil šesto zaporedno zmago. Pred preizkušnjo, ki se bo v Barceloni začela ob 15. uri, ima mladi Italijan v SP že 66 točk naskoka pred Hamiltonom, še dve točki več zaostaja Russell. 

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formula 1Kimi AntonelliGeorge RussellLewis Hamilton

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