Med Georgeem Russellom in Maxom Verstappnom je pred veliko nagrado Las Vegasa znova završalo. Britanec je po incidentu na tretjem prostem treningu ostro kritiziral dirkača Red Bulla in mu očital nespoštovanje tekmecev. Do spora je prišlo med pripravo na hitri krog, ko je Verstappen s svojim manevrom zmotil Russella. Komisarji so Nizozemcu zaradi spreminjanja smeri med zaviranjem izrekli opozorilo, Mercedesov dirkač pa je bil precej ostrejši.

»To počne iz tedna v teden, številnim dirkačem, vsi pa to sprejemajo. Sam ne bom dovolil, da nekdo tako ravna z menoj in se nato vede, kot da je pomembnejši in boljši od vseh drugih. Nekdo se mora postaviti po robu temu tipu,« je za Sky Sports dejal Russell.

Verstappen dogodku ni pripisoval posebnega pomena. »Nič se ni zgodilo,« je kratko odgovoril na vprašanje o incidentu.

Dirkača imata za seboj že več besednih obračunov, najbolj odmevnega ob koncu sezone 2024 v Katarju. Zdaj se njuno rivalstvo nadaljuje v Las Vegasu, kjer se bosta po kazni Kimija Antonellija znašla v prvi štartni vrsti. Verstappen bo dirko začel z najboljšega položaja, Russell pa z drugega.