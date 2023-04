Gheorghe Cretu je drag, vendar je tudi investicija za prihodnost

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je prejšnji teden po dolgotrajnih pogovorih vendarle prepričal Gheorgheja Cretuja, priznanega strokovnjaka, da podaljša pogodbo z zvezo. Tako bo Romun slovensko moško vrsto vodil naslednji dve leti, ko ekipo čaka kar nekaj pomembnih izzivov, vključno z olimpijskimi kvalifikacijami.

Pri tem je moral Ropret pristati na nekaj pogojev Cretuja, tudi finančnih. »Prvi cikel pogovorov ni bil uspešen, bila so razhajanja. A pred drugim krogom pogajanj je Cretu predlagal, da začneva od začetka. Uspelo se nama je najti, malo je moral popustiti on, malo mi, tako je pri takih pogajanjih,« je dejal Ropret, ki o finančnih podrobnostih pogodbe, kot sam pravi, niti v sanjah ne misli govoriti, trdi pa, da je pogodba za nekaj večja, kot je bila najdražja doslej.

Vsekakor bo z vsemi stroški, ki jih bosta imeli letos obe reprezentančni selekciji, močno vplivala na stanje zveze, ki po njegovem ni rožnato.

Plačevanje dveh selektorjev bi bilo še dražje

»Izdatki za reprezentanci bodo veliki. A mi na to gledamo drugače. Kot na investicijo, ki se nam bo v prihodnosti vrnila. Cretu ni poceni, ampak treba se je zavedati, kaj bi bilo še dražje. Precej dražje bi bilo, če moraš plačati dva selektorja, kot smo ju lani. A tudi priznati, da nas je lani poleti rešil. Pod vodstvom Marka Lebedewa nismo bili dobri, a je Cretu v kratkem času reči popravil, da smo bili nato konkurenčni na svetovnem prvenstvu. Zato sem si želel samo njega, praktično je bil edina izbira, čeprav so se nam ponujala druga eminentna imena,« je Ropret zatrdil, da v času pogovorov z Romunom, ni mislil na nobenega drugega strokovnjaka.

In to ne glede na ceno. Zaveda, se da bo treba denar nekje dobiti, čeprav za zdaj še ni prepričan, kje in kako.

»Moram priznati, da težko shajamo, težko povežemo konec s koncem. A to se nam dogaja že leta. Trpimo pri zapiranju finančne slike, a nam vendarle uspeva. Želeli bi se več denarja, nekaj zagotovil odgovornih v državi, ki odločajo v športu, imamo. S tem obsegom sistemskega financiranja, ki smo ga deležni, pri tem bi se vendarle zahvalil državi za kotizaciji za svetovno in prej evropsko prvenstvo, pa težko zagotovimo optimalne potrebe ekip, ki so skupaj pet mesecev. Za to je prispevek bistveno premajhen,« predsednik ni najbolj zadovoljen s pomočjo države.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je bil uspešen pogajalec in lovec ter je ujel Gheorgheja Cretuja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ko začneš seštevati dneve priprav, množiti, koliko je ljudi, koliko članov strokovnega štaba, pa koliko je nočitev, letalskih poletov, prideš do izjemnih številk. Te prinašajo določena tveganja, tega se zavedam. A nikoli se nisem bal izzivov in nikoli se jih ne bom, verjamem, da se nam bo vse povrnilo,« trdi Ropret.

Ne zanemarjajo ženske reprezentance

Kot pravi, svetovnega prvenstva v Sloveniji najbrž ne bomo več videli, prav tako ne kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah. Marsikdo bi si želel drugače, a zveza enostavno nima denarja, da bi takšen turnir organizirala.

»Olimpijske kvalifikacije so interes mnogim velesilam, temu primerna je tudi njihova cena. Sam natančnih ponudb držav, ki bodo kvalifikacije pripravile, ne poznam, glede na to, kdo jih je dobil, pa mi je vse jasno. To si lahko privoščijo le bogati. Nam pa se ponujajo druge priložnosti. Pri moških smo imeli praktično že vse, zdaj bo čas za ženske. Moramo pa počakati, da ženska reprezentanca dozori in se bo sposobna boriti za najvišja mesta,« je Ropret naznanil, s čim se spogleduje krovna slovenska zveza.

V preteklosti je bila zveza večkrat deležna očitkov, da večjo pozornost posveča moški reprezentanci, žensko pa bolj kot ne zanemarja. A kot pravi predsednik, se je to spremenilo.

»Teh kritik je vedno manj, prihajajo pa od nam dobro poznanih ljudi. A zaradi njih se ne obremenjujem,« meni Ropret, ki proračuna za zdaj še ne misli zmanjšati na način, da bi reprezentanci prevzel domač, najbrž precej cenejši trener.

»Za to še ni čas, zagotovo pa bo enkrat prišel. Imamo nekaj obetavnih mladih trenerjev, ki pa morajo ob prekaljenih imenih svetovne odbojke še napredovati in dozoreti. Za zdaj vsaj pri moških še ne vidim nobenega, ki bi imel potrebno avtoriteto za vodenje ekipe. Večina teh nadarjenih trenerjev je skupaj z zdajšnjimi reprezentanti igrala, menim, da to ni dobro. Vsekakor pa se našim strokovnjakom ni za bati, da ne bi dobili priložnosti. Je pa vprašanje, če bom slovenskega strokovnjaka na čelu reprezentance ustoličil sam. A o tem kdaj drugič,« je pogovor za STA sklenil Ropret.