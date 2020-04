Giani: Da vsak dan umre toliko ljudi, me zelo boli

Ljubljana – Andrea Giani je leta 2015 kot selektor popeljal slovensko moško reprezentanco v odbojki do zgodovinske prve kolajne na velikem tekmovanju – do srebrnega odličja na EP. Zdaj je trener italijanskega kluba Leo Shoes Modena in selektor izbrane vrste Nemčije. V pogovoru za nemško tiskovno agencijo (DPA) je 49-letni italijanski strokovnjak med drugim razkril, kako doživlja pandemijo novega koronavirusa.

Gospod Giani, kako gre vam in vaši družini? »Meni gre dobro in moji družini tudi. Moja otroka sta doma, eden se uči, drugi študira. Starejši je na fakulteti, mlajši v zadnjem letniku gimnazije. Študijske oziroma gimnazijske obveznosti opravljata prek medmrežja, kar je zelo pomembno. Moj vsakdan se je zelo spremenil, s takšnimi razmerami se še nismo soočili. Biti moramo doma, ven gremo lahko samo takrat, ko moramo v trgovino.«

Kako težko vam je zaradi pandemije novega koronavirusa? »Seveda smo v kar težkem položaju. Ni prijetno, če ne moreš živeti tako, kot si vajen. Velik problem so številni, številni mrtvi. Da vsak dan umre tako veliko ljudi, me – kakor tudi mnoge druge – zelo boli. Vendar se naša vlada po svojih najboljših močeh trudi, da bi izboljšala razmere.«

Ali vas vznemirja položaj v domovini? »Da, toda vidim, da se s takšnimi ukrepi, ko ostajamo doma, zmanjšuje število okuženih. In seveda vsi upamo, da se bo začelo počasi zmanjševati tudi število mrtvih.«

Kdaj pričakujete, da se bo nadaljevalo italijansko prvenstvo? »To je zelo težko reči. Ocenjujem, da bo trajalo še kar nekaj časa, preden se bomo lahko vrnili k treningu. Morda bomo lahko spet začeli trenirati čez mesec dni. Vendar pa ne verjamem, da bomo lahko nadaljevali prvenstvo.« Kako v tem času komunicirate s svojimi igralci? »Dali smo jim programe, s pomočjo katerih vzdržujejo telesno pripravljenost. Poskušamo jih opazovati prek svetovnega spleta. Kar zadeva nemško reprezentanco, imamo vsak ponedeljek sestanek, na katerem se pogovarjamo o razmerah in njihovem razvoju.«

Letos vam bo potekla selektorska pogodba z nemško reprezentanco. Ali se že kaj pogovarjate o tem, da bi jo podaljšali? »Da, ker smo imeli doslej skupaj že nekaj dobrih let. Med nami vlada veliko zaupanje.«