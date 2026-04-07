Gina Schumacher razkrila, kje je našla oporo po očetovi nesreči

Najstarejša hči legendarnega dirkača Michaela Schumacherja, Gina Schumacher, je po letih molka prvič odkrito spregovorila o posledicah očetove hude smučarske nesreče leta 2013, ki je družino zaznamovala in nekdanjega šampiona dokončno umaknila iz javnosti.

V prihajajočem dokumentarcu Horsepower: The World of Gina Schumacher, ki ga pripravlja ZDF, razkriva, kako globoko jo je pretresla očetova poškodba možganov in kako je prav konjeništvo postalo njen način soočanja z novo realnostjo. Kot pravi, je po nesreči čutila, da mora nekaj spremeniti: »Morala sem nekaj storiti.« Prav zato se je povsem posvetila konjem, ki so bili v njenem življenju sicer prisotni že od otroštva, a so po tragediji dobili povsem nov pomen.

Ljubezen do konjeništva spodbujala njena mama

»Konji so bili vedno pomembni, a od takrat si življenja brez njih ne predstavljam. Pomagali so mi skozi vse,« pripoveduje. Ljubezen do konjeništva je v družini spodbujala tudi njena mama, Corinna Schumacher, ki se je jahanju vrnila že v času, ko so otroci odraščali, in to strast prenesla na hčer.

Corinna Schumacher, soproga Michaela Schumacherja, in hčerka Gina-Maria. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Gina Schumacher danes poudarja, da svoje poti ne jemlje kot samoumevne. »Hvaležna sem, da lahko počnem to, kar počnem. To ni nekaj, kar bi bilo dano. Moji starši so mi to omogočili,« pravi in dodaja, da jo prav to žene k trdemu delu in nenehnemu izboljševanju. Njena predanost se kaže tudi v vrhunskih rezultatih v western jahanju, kjer se uvršča med najboljše.

V dokumentarcu se spominov dotakne tudi Corinna Schumacher, ki razkrije, da je imel Michael Schumacher že zgodaj občutek, da bo hči presegla njene dosežke. »Rekel mi je, da bo Gina boljša od mene, ker je bolj tekmovalna. V športu moraš biti do neke mere sebičen,« se spominja.

Tragedija se je zgodila 29. decembra 2013

Tragedija, ki je družino zaznamovala, se je zgodila 29. decembra 2013 v francoskem smučarskem središču Méribel. Michael Schumacher je utrpel hudo poškodbo glave in bil po nujni operaciji v Grenoblu dolgo v komi. Leta 2014 se je prebudil in bil premeščen v Švico, kjer odtlej okreva v domači oskrbi.

O njegovem zdravstvenem stanju javnost še danes ve zelo malo, saj informacije prihajajo le iz najožjega družinskega kroga. Prav zato so besede njegove hčere redke in toliko bolj zgovorne – ne le o posledicah nesreče, temveč tudi o moči, s katero je našla svojo pot naprej.