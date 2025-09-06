  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Pika na i Janje Garnbret na plezalnem spektaklu v Kopru

    Janja Garnbret je na zadnji tekmi sezone v Kopru osvojila 49. zmago, slovenski uspeh pa so s finalom dopolnile še tri tekmovalke.
    Domači gledalci na polnih tribuna v Kopru so ustvarili izjemno navijaško kuliso. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Domači gledalci na polnih tribuna v Kopru so ustvarili izjemno navijaško kuliso. FOTO: Dejan Javornik
    Žan Urbanija
    6. 9. 2025 | 22:16
    6. 9. 2025 | 22:25
    4:50
    A+A-

    Janja Garnbret je v Kopru osvojila svojo že 49. zmago v svetovnem pokalu v težavnosti in pred domačimi gledalci potrdila status najboljše plezalke na svetu. Slovenski praznik je bil popoln, saj so v finalu nastopile še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš, kar je bil zgodovinski mejnik za slovensko reprezentanco.

    Koprska tekma je bila šesta in zadnja postaja letošnje sezone svetovnega pokala v težavnosti. Obenem je predstavljala generalno preizkušnjo pred svetovnim prvenstvom v Seulu.

    Zanesljivo plezanje je Janjo Garnbret pripeljalo vse do 47. oprimka. FOTO: Dejan Javornik
    Zanesljivo plezanje je Janjo Garnbret pripeljalo vse do 47. oprimka. FOTO: Dejan Javornik

    Organizatorji so znova napolnili tribune, kjer so navijači ustvarili izjemno kuliso in z bučnim navijanjem pospremili nastope domačih tekmovalk.

    Večer so začeli moški. Zmage se je veselil Japonec Sorato Anraku, ki je kot zadnji nastopil in se povzpel do višine 48+. Alberto Ginés López je z 47+ osvojil drugo mesto, hkrati pa tudi skupno zmago v svetovnem pokalu 2025. Tretji je bil lanski zmagovalec koprske tekme, Britanec Toby Roberts (46+).

    S prepričljivimi gibi se je Janja Garnbret vzpenjala proti vrhu stene. FOTO: Grega Valančič/Planinska Zveza
    S prepričljivimi gibi se je Janja Garnbret vzpenjala proti vrhu stene. FOTO: Grega Valančič/Planinska Zveza

    Na četrto mesto se je uvrstil Satone Jošida (45), peti je bil izkušeni Jakob Schubert (43), sledili pa so Putra Tri Ramadani (40+), Adam Ondra (35+) in Neo Suzuki (10+). Slovenskega finalista ni bilo.

    Vrhunec večera v Kopru

    Ko so moški zapustili oder, je občinstvu zastal dih– sledil je ženski finale, v katerem so bile kar štiri Slovenke. Za domače navijače je bila to priložnost, ki jo redko ponuja šport: možnost, da hkrati navijajo za svoje junakinje in spremljajo boj za zmago na domačih tleh.

    Tekma v Kopru je bila zadnja postaja sezone in generalka pred svetovnim prvenstvom. FOTO: Dejan Javornik
    Tekma v Kopru je bila zadnja postaja sezone in generalka pred svetovnim prvenstvom. FOTO: Dejan Javornik

    Prva med Slovenkami se je v steno podala Lucija Tarkuš. Mlada Slovenka je pogumno začela, a jo je zahtevna smer ustavila že v spodnjem delu. Pri 13+ je morala zaključiti, vendar je s svojim nastopom odprla večer in navijače pripravila na naslednje predstave.

    image_alt
    Janji Garnbret je uspelo!

    Heloïse Doumont iz Belgije in nato Lučka Rakovec sta obe obstali pri 28+. Rakovčeva je pokazala zbran nastop in ob bučni podpori občinstva obdržala stik z vodilnimi, a smer se je izkazala za neusmiljeno – majhne napake so pomenile konec tudi za najboljše tekmovalke.

    Občinstvo je zmago domače junakinje proslavilo z bučnim aplavzom. FOTO: Dejan Javornik
    Občinstvo je zmago domače junakinje proslavilo z bučnim aplavzom. FOTO: Dejan Javornik

    Nato je znova prišla na vrsto Slovenka, Rosa Rekar. Energijo je vnesla že s prvim gibom, njeno plezanje je bilo drzno in hitro. Toda prav to se ji je maščevalo: ob poskusu na 26+ ji je zdrsnilo in ostala je brez možnosti za višjo uvrstitev. Čeprav je bila razočarana, je je občinstvo nagradilo z aplavzom.

    Ko je nastopila Britanka Erin McNeice, se je razvrstitev premešala. Njeno plezanje je bilo odločno, dosegla je 33. oprimek in prevzela vodstvo. A ko je sestopila s stene, so jo preplavila čustva – bila je vidno razočarana, s solzami v očeh, saj je čutila, da zmaga kljub odličnemu nastopu ne bo njena.

    Z zdrsom zadnje tekmovalke je zmaga ostala doma, v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    Z zdrsom zadnje tekmovalke je zmaga ostala doma, v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik

    Potem je prišla Italijanka Laura Rogora. Njena predstava je bila izjemna, premišljena in hkrati polna tveganja. Ko je dosegla višino 37+, je z dvignjenimi pestmi pokazala veselje in sprostitev.

    Ko je v steno stopila Janja Garnbret, je dvorano pospremil bučen aplavz in pričakovanje vrhunca večera. Plezala je hitro in že kmalu dosegla 24. oprimek, kjer si je privoščila nekaj sekund počitka. Nato je odločno nadaljevala in se s prepričljivimi gibi vzpenjala proti vrhu.

    Vrhunec večera v Kopru je bil ženski finale s štirimi slovenskimi predstavnicami. FOTO: Dejan Javornik
    Vrhunec večera v Kopru je bil ženski finale s štirimi slovenskimi predstavnicami. FOTO: Dejan Javornik

    Ko je presegla dosežek dotedanje vodilne Italijanke Laure Rogora (37+), je bilo jasno, da prevzema vodstvo. Plezala je zanesljivo, ostalo ji je dovolj časa in moči, da je prišla vse do 47. oprimka. Tam si je vzela zalet, da bi dosegla naslednjega, a ji je ob tem zdrsnilo in vrha ni dosegla. Z rezultatom 47 je končala nastop kot vodilna.

    Vse je bilo odvisno od zadnje tekmovalke, Južnokorejke Chaehyun Seo. Začela je hitro, toda pri 38+ ji je spodrsnilo. S tem je bila odločitev jasna – zmaga je ostala doma. Garnbretova je dvignila roke v zrak, občinstvo pa je eksplodiralo v bučnem aplavzu.

    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

    Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
