  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Gledalci zaključek krvave drame pospremili z žvižgi, ki so razjezili prvaka

    Obračun v mešanih borilnih športih za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji med Tomom Aspinallom in Cirylom Ganom se je razpletel z borbo brez rezultata.
    Ciryl Gane (levo) je takole poškodoval Toma Aspinalla. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    Galerija
    Ciryl Gane (levo) je takole poškodoval Toma Aspinalla. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    Miha Šimnovec
    26. 10. 2025 | 00:30
    26. 10. 2025 | 00:35
    3:10
    A+A-

    Glavni obračun na spektaklu UFC 321 med Angležem Tomom Aspinallom (12 zmag, 3 porazi) in Francozom Cirylom Ganom (13 zmag, 2 poraza) se je v Abu Dabiju razpletel na najbolj nesrečen način – brez zmagovalca. Sodnik Jason Herzog je težko pričakovani dvoboj za naslov svetovnega prvaka v težki kategorij prekinil že v uvodni rundi, potem ko je Gane s prsti zadel branilca šampionskega pasu v obe očesi. Britanski prvak ni mogel nadaljevati spopada, ki so ga razglasili za borbo brez rezultata.

    Obračun v mešanih borilnih športih (MMA) je bil do prekinitve – tako kot so pričakovali navijači – vrhunski. Borca sta od vsega začetka narekovala oster ritem in že v uvodnih minutah pokazala, zakaj sodita med najboljše težkokategornike na svetu. Gane je z učinkovitim direktom poškodoval Aspinallov nos, ki je precej močno krvavel, medtem ko je Aspinall odgovarjal predvsem z močnimi brcami.

    Tom Aspinall zaradi poškodbe očesa ni mogel nadaljevati dvoboja. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    Tom Aspinall zaradi poškodbe očesa ni mogel nadaljevati dvoboja. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

    A v zaključku prve runde je prišlo do trenutka, ki je zasenčil vse drugo. Gane je namreč med borbo iztegnil roko z odprto dlanjo in pri tem zadel tekmeca v obe očesi. Herzog je borbo takoj ustavil in prvaku omogočil čas za okrevanje, toda hitro je postalo jasno, da Aspinall ne vidi na desno oko. Angleški šampion je sodniku in zdravniku večkrat ponovil, da ne vidi. Čeprav mu je Herzog namenil nekaj minut, da bi se vid morda izboljšal, se stanje ni spremenilo. Borba se je uradno končala po štirih minutah in 35 sekundah.

    Oba močno razočarana

    Rezultat je bil razočaranje za oba borca. Gane je v svojem tretjem poskusu, da bi osvojil naslov prvaka, deloval odlično, tudi Aspinall zlepa ni bil pripravljen oddati svojega šampionskega pasu. Občinstvo se je na konec dvoboja odzvalo z glasnim negodovanjem, kar je razjezilo britanskega prvaka.

    »Ljudje, ravnokar mi je Gane poškodoval oko,« je dejal Aspinall in gledalce vprašal, zakaj mu za vraga žvižgajo. »Nisem jaz naredil prekrška. ... To je neumnost, borba se je šele začela, popolna neumnost. Sem besen,« je zmajeval z glavo Aspinall.

    Tom Aspinall in Ciryl Gane sta do prekinitve prikazala vrhunski dvoboj. FOTO: Rula Rouhana/Reuters
    Tom Aspinall in Ciryl Gane sta do prekinitve prikazala vrhunski dvoboj. FOTO: Rula Rouhana/Reuters

    Tudi Gane je bil razočaran in čustven, a je sprejel odgovornost za nesrečni dogodek. »Najprej se želim opravičiti – zelo mi je žal za navijače,« je dejal Francoz. »Žal mi je za Toma Aspinalla. Žal mi je tudi zase. V to borbo sva vložila ogromno energije, zato sem zelo razočaran. A takšen pač je ta šport.«

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boksarski spektakel

    Sanje se uresničujejo, Ameriko bodo pripeljali v Slovenijo

    Nejc Petrič se bo 22. novembra boril za šampionski pas najbolj cenjenega boksarskega združenja WBC. Njegov tekmec bo še prav tako neporaženi Kolumbijec.
    Miha Šimnovec 15. 10. 2025 | 19:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Ko mu je obrnil nos, je že mislil, da je z njim konec (VIDEO)

    Na borilnem spektaklu WFC 28 – Brave CF 96 je slovenski težkokategornik Miha Frlic slavil prepričljivo zmago. V tivolski kletki uspešna tudi Monika Kučinič.
    Miha Šimnovec 9. 6. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Nad nekdanjo veliko tekmico slovenske junakinje navdušen tudi Trump

    Ameriška zvezdnica borilnih športov Kayla Harrison osvojila še šampionski pas po različici UFC. Zdaj ima pred očmi največji ženski dvoboj v zgodovini.
    Miha Šimnovec 8. 6. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Fabjan ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo v Beogradu

    Slovenski »Rocky« je moral po hudem boju na borilnem spektaklu FNC 23 priznati premoč nemškemu težkokategorniku iranskega rodu Hatefu Moeilu.
    Miha Šimnovec 25. 5. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Slovenski Rocky razkril, kako do pogodbe za milijon evrov

    Miran Fabjan bo skušal nocoj na spektaklu FNC premagati tudi šefa, kakor se glasi vzdevek nemškega težkokategornika Hatefa Moeila.
    Miha Šimnovec 24. 5. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Slovenski borec slavil odmevno zmago v rimskem gledališču v Plovdivu

    Belokranjski as Samo Petje se je na spektaklu SENSHI na najlepši način oddolžil Christianu Bayi za boleč poraz izpred osmih let v Rotterdamu.
    Miha Šimnovec 19. 5. 2025 | 17:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Javno mnenje pred referendumom: večina jih zakon podpira

    Prepričevanje se začenja. Za uveljavitev zakona 60 odstotkov ljudi, kaže javnomnenjska poizvedba.
    Barbara Eržen 24. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksander Borodikin

    Zemljevid smrti: Pokazati, koliko ruskih vojakov je dejansko umrlo v Ukrajini

    Mediazona razkriva obseg ruskih izgub v Ukrajini: baza šteje najmanj 140.100 mrtvih.
    Aljaž Vrabec 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Raper

    Klemen Klemen: Alkohol ni nič kriv, jaz sem ga pil

    Trnovski nindža, raper, postopač in potepuh in nekdanji šnopc minister, kot si sam pravi.
    Patricija Maličev 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

    Več kot 10.000 ljudi je v staležu že več kot leto dni, stroški pa so se v desetletju potrojili na skoraj 700 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 24. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Kaj skuhati danes?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    borilni športiTom AspinallCiryl GaneAbu DabiUFC

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Gledalci zaključek krvave drame pospremili z žvižgi, ki so razjezili prvaka

    Obračun v mešanih borilnih športih za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji med Tomom Aspinallom in Cirylom Ganom se je razpletel z borbo brez rezultata.
    Miha Šimnovec 26. 10. 2025 | 00:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Ljubljančani dobili srhljivko v Sarajevu

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem kolu lige ABA po hudem boju strli odpor igralcev Bosne.
    25. 10. 2025 | 22:51
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Presenečenje in veselje v Stožicah

    Krimovke so vendarle dočakale prvo zmago v tej sezoni lige prvakinj v rokometu.
    25. 10. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Benjamin Šeško s soigralci trepetal vse do konca

    Zvezdniki Manchester Uniteda so dosegli tretjo zaporedno zmago v elitni angleški ligi.
    Miha Šimnovec 25. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nove povezave

    Airbaltic vzpostavil direktno povezavo med Ljubljano in Gran Canario

    Airbaltic ponuja brezplačen visokohitrostni internet prek omrežja SpaceX Starlink.
    25. 10. 2025 | 19:41
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Presenečenje in veselje v Stožicah

    Krimovke so vendarle dočakale prvo zmago v tej sezoni lige prvakinj v rokometu.
    25. 10. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Benjamin Šeško s soigralci trepetal vse do konca

    Zvezdniki Manchester Uniteda so dosegli tretjo zaporedno zmago v elitni angleški ligi.
    Miha Šimnovec 25. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nove povezave

    Airbaltic vzpostavil direktno povezavo med Ljubljano in Gran Canario

    Airbaltic ponuja brezplačen visokohitrostni internet prek omrežja SpaceX Starlink.
    25. 10. 2025 | 19:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo, Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo