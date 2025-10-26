Gledalci zaključek krvave drame pospremili z žvižgi, ki so razjezili prvaka

Glavni obračun na spektaklu UFC 321 med Angležem Tomom Aspinallom (12 zmag, 3 porazi) in Francozom Cirylom Ganom (13 zmag, 2 poraza) se je v Abu Dabiju razpletel na najbolj nesrečen način – brez zmagovalca. Sodnik Jason Herzog je težko pričakovani dvoboj za naslov svetovnega prvaka v težki kategorij prekinil že v uvodni rundi, potem ko je Gane s prsti zadel branilca šampionskega pasu v obe očesi. Britanski prvak ni mogel nadaljevati spopada, ki so ga razglasili za borbo brez rezultata.

Obračun v mešanih borilnih športih (MMA) je bil do prekinitve – tako kot so pričakovali navijači – vrhunski. Borca sta od vsega začetka narekovala oster ritem in že v uvodnih minutah pokazala, zakaj sodita med najboljše težkokategornike na svetu. Gane je z učinkovitim direktom poškodoval Aspinallov nos, ki je precej močno krvavel, medtem ko je Aspinall odgovarjal predvsem z močnimi brcami.

Tom Aspinall zaradi poškodbe očesa ni mogel nadaljevati dvoboja. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

A v zaključku prve runde je prišlo do trenutka, ki je zasenčil vse drugo. Gane je namreč med borbo iztegnil roko z odprto dlanjo in pri tem zadel tekmeca v obe očesi. Herzog je borbo takoj ustavil in prvaku omogočil čas za okrevanje, toda hitro je postalo jasno, da Aspinall ne vidi na desno oko. Angleški šampion je sodniku in zdravniku večkrat ponovil, da ne vidi. Čeprav mu je Herzog namenil nekaj minut, da bi se vid morda izboljšal, se stanje ni spremenilo. Borba se je uradno končala po štirih minutah in 35 sekundah.

Oba močno razočarana

Rezultat je bil razočaranje za oba borca. Gane je v svojem tretjem poskusu, da bi osvojil naslov prvaka, deloval odlično, tudi Aspinall zlepa ni bil pripravljen oddati svojega šampionskega pasu. Občinstvo se je na konec dvoboja odzvalo z glasnim negodovanjem, kar je razjezilo britanskega prvaka.

»Ljudje, ravnokar mi je Gane poškodoval oko,« je dejal Aspinall in gledalce vprašal, zakaj mu za vraga žvižgajo. »Nisem jaz naredil prekrška. ... To je neumnost, borba se je šele začela, popolna neumnost. Sem besen,« je zmajeval z glavo Aspinall.

Tom Aspinall in Ciryl Gane sta do prekinitve prikazala vrhunski dvoboj. FOTO: Rula Rouhana/Reuters

Tudi Gane je bil razočaran in čustven, a je sprejel odgovornost za nesrečni dogodek. »Najprej se želim opravičiti – zelo mi je žal za navijače,« je dejal Francoz. »Žal mi je za Toma Aspinalla. Žal mi je tudi zase. V to borbo sva vložila ogromno energije, zato sem zelo razočaran. A takšen pač je ta šport.«