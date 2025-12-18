  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Glojnarič, Kegl in odbojkarice športniki leta med invalidi

    Letošnji nagrajenci so si priznanja prislužili za nastope na olimpijadi gluhih in evropskem prvenstvu v odbojki sede.
    Leja Glojnarič je na olimpijadi gluhih v Tokiu, letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide, osvojila tri bronaste medalje (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju). FOTO: Črt Piksi/Delo
    Leja Glojnarič je na olimpijadi gluhih v Tokiu, letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide, osvojila tri bronaste medalje (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju). FOTO: Črt Piksi/Delo
    STA
    18. 12. 2025 | 19:28
    18. 12. 2025 | 19:28
    1:55
    Gluhi teniški igralec Marino Kegl, gluha atletinja Leja Glojnarič in ženska ekipa v odbojki sede so športniki leta 2025 med invalidi, priznanja je danes na Brdu pri Kranju podelila krovna Zveza za šport invalidov – Paralimpijski komite Slovenije.

    Nasledili so strelca Frančka Gorazda Tirška, lokostrelko Živo Lavrinc in lokostrelsko ekipo Lavrinc - Dejan Fabčič, ki so bili najboljši lani.

     

    Marino Kegl je na olimpijadi gluhih osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov, kjer je nastopilo 59 teniških igralcev. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida Sportida
    Marino Kegl je na olimpijadi gluhih osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov, kjer je nastopilo 59 teniških igralcev. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida Sportida

    Letošnji nagrajenci so si priznanja prislužili za nastope na olimpijadi gluhih in evropskem prvenstvu v odbojki sede.

    Glojnarič je na olimpijadi gluhih v Tokiu, letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide, osvojila tri bronaste medalje (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju).

    Kegl je na olimpijadi gluhih osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov, kjer je nastopilo 59 teniških igralcev.

    FOTO: World Para Volley
    FOTO: World Para Volley

    Ekipa leta 2025 je ženska ekipa v odbojki sede v postavi Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Brabara Kocmur, Valentina Brik, Jana Ferjan, Senta Jeler, Bogomira Jakin, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.

    Glojnarič in Kegl sta nagradi za športnika leta dobila tretjič; Glojnarič je bila športnica leta že v letih 2022 in 2023, Kegl pa v letih 2017 in 2022. Odbojkarice pa so letos najboljše že 14. od začetka podeljevanja nagrad 1994.

