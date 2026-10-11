Gneča na vrhu, Španec prehitel slovitega rojaka

Italijanski motociklist Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu motoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez (Aprilia), tretji pa njegov rojak slednjega Jorge Martin (Aprilia), ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu.

Sedemkratni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) je bil šesti. Z zmago v sobotnem šprintu je sicer začasno prevzel vodstvo v SP in imel pred današnjim nastopom štiri točke prednosti pred Martinom. Ta je šprint končal na četrtem mestu, pet dirk pred koncem sezone pa ima zdaj dve točki naskoka v vodstvu skupnega seštevka.

»Dal sem vse od sebe, a Bezzecchi in Fernandez sta bila ves konec tedna nekoliko močnejša od mene. Na startu sem malo izgubil, a sem poskušal ostati miren in si opomogel. V zadnjih krogih sem se mučil s pnevmatikami, a mi je uspelo priti na stopničke, tretjič zapored,« je Martin po dirki povedal za Sky Sport.

Italijanski as ni skrival veselja ob zmagi.

Sedemindvajsetletni Bezzecchi iz Riminija si je zagotovil svojo 11. zmago v karieri in prav tako ostaja v igri za naslov prvaka. Končal je pred presenetljivo drugim Fernandezom, ki je v soboto osvojil svoj prvi najboljši startni položaj v karieri. Fernandez, ki je imel pred tem dve zmagi v razredu motoGP, je dobro štartal in nato tudi dolgo vodil. V zadnji tretjini dirke ga je Bezzecchi napadel in nato v 19. krogu od sedemindvajsetih tudi prehitel. Bezzecchi je nato hitro povečal prednost, Fernandez pa se je obdržal na drugem mestu. Zaradi zloma kazalca na roki je moral pri zaviranju uporabljati sredinec.

»Ne bi mogel dati več. Po včerajšnjem padcu in zlomu mi je bilo res težko. Mislil sem, da danes ne bom štartal. Zjutraj sem ugotovil, da imam dva zlomljena prsta, a nisem tega nikomur povedal,« je pojasnil Fernandez. Martin v prvenstvu vodi s 355 točkami, Marquez jih ima 353, Bezzecchi pa 309. Četrti je Japonec Ai Ogura (259 točk), ki je bil četrti tudi na današnji dirki.

Naslednja velika nagrada za SP bo čez dva tedna v Avstraliji.