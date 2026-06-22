  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Ana Belac vse boljša med svetovno elito v golfu

Slovenska golfistka Ana Belac je bila 12. na turnirju serije LPGA v Michiganu, kar je njen rezultat sezone v elitni konkurenci.
Ana Belac je zadnji dan turnirja močno napredovala, potem ko je rundo sklenila z osmimi udarci pod parom. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
Galerija
Ana Belac je zadnji dan turnirja močno napredovala, potem ko je rundo sklenila z osmimi udarci pod parom. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
STA, R. T.
22. 6. 2026 | 08:50
22. 6. 2026 | 08:56
2:02
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska golfistka Ana Belac je z 12. mestom na turnirju Meijer Classic v Belmontu v Michiganu dosegla najboljši izid sezone na turneji LPGA. Devetindvajsetletna Portorožanka je zadnji dan turnirja močno napredovala, potem ko je rundo sklenila z osmimi udarci pod parom.

Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

Zmagala je Japonka Miyu Yamashita, ki je s 17 udarci pod parom za zmago prejela 425.000 evrov, potem ko je po dodatni luknji ugnala Britanko Lottie Woad. Tretje mesto sta si razdelili Kitajka Liu Yan in Tajvanka Hsu Weiling s 15 udarci pod parom.

Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. Slovenska golfistka je dobro začela in imela po dveh dneh s sedmimi udarci pod parom priložnost za še boljšo uvrstitev, nato pa je tretji dan malce pokvarila vtis s petimi udarci nad parom.

Portorožanka je zadnji dan s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
Portorožanka je zadnji dan s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

Zadnji dan je s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. To je zadnji dan uspelo le še zmagovalki Yamashiti. Belac je za 12. mesto prejela slabih 44.000 evrov denarne nagrade.

V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo.

V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

V Belmontu je izboljšala doslej najboljši izid sezone v LPGA, pred tem je bilo to 14. mesto na tekmovanju ShopRite v Gallowayu pred slabima dvema mesecema. Nato je na OP ZDA dosegla izid kariere na majorjih s 34. mestom.

V Belmontu je izboljšala doslej najboljši izid sezone v LPGA, pred tem je bilo to 14. mesto na tekmovanju ShopRite v Gallowayu pred slabima dvema mesecema. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp
V Belmontu je izboljšala doslej najboljši izid sezone v LPGA, pred tem je bilo to 14. mesto na tekmovanju ShopRite v Gallowayu pred slabima dvema mesecema. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac je na elitni turnir prišla z rezultatom sezone

Na odprtem prvenstvu ZDA se je zbrala smetana ženskega svetovnega golfa. Favoritka št. 1 je Američanka Nelly Korda.
Rok Tamše 3. 6. 2026 | 15:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
Nejc Grilc 21. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Konec upanj na mir?

Iranska delegacija odkorakala s pogajanj

ZDA za nov Bližnji vzhod, Iran bi še naprej plemenitil uran. Trumpove grožnje naj bi Irance pripravile k odhodu s pogajanj v švicarskem Bürgenstocku.
Barbara Kramžar 21. 6. 2026 | 21:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Omerzel se je izkazal po Sloveniji, Pogačar po Švici

Od srede do danes smo gledali odlično dirkanje slovenskih kolesarjev.
Miroslav Cvjetičanin 21. 6. 2026 | 08:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

golfAna BelacLPGAMichiganMeijer Classic

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Odločitev je padla

Prošnja odobrena, Celje se vrača med elito

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v naslednji sezoni igrali v EHF ligi prvakov. Nazadnje so bili med elito v sezoni 2023/24.
Peter Zalokar 22. 6. 2026 | 10:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Britanski premier Keir Starmer napovedal odstop

Na položaju bo ostal, vse dokler laburistična stranka ne izbere njegove zamenjave.
Jure Kosec 22. 6. 2026 | 10:40
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Črna gazela

Naomi Campbell je »popolnoma odpovedala«

Komisija za dobrodelnost ugotovila, da je lepotica odgovorna za slabo upravljanje in zlorabo sredstev v svoji dobrodelni organizaciji Fashion for Relief.
Agata Rakovec Kurent 22. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Sanjska poroka športnega para ob Gardskem jezeru

V soboto sta si večno zvestobo prisegla vrhunska alpska smučarja. Čestitke kolegov kar dežujejo.
Miha Šimnovec 22. 6. 2026 | 10:31
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Najvišje ležeča kmetija v Sloveniji

Hud požar na kmetiji Bukovnik: poginile so vse živali

V celoti so zgoreli hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt, delno tudi hiša. Najverjetneje je požar povzročil udar strele.
22. 6. 2026 | 10:25
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Črna gazela

Naomi Campbell je »popolnoma odpovedala«

Komisija za dobrodelnost ugotovila, da je lepotica odgovorna za slabo upravljanje in zlorabo sredstev v svoji dobrodelni organizaciji Fashion for Relief.
Agata Rakovec Kurent 22. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Sanjska poroka športnega para ob Gardskem jezeru

V soboto sta si večno zvestobo prisegla vrhunska alpska smučarja. Čestitke kolegov kar dežujejo.
Miha Šimnovec 22. 6. 2026 | 10:31
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Najvišje ležeča kmetija v Sloveniji

Hud požar na kmetiji Bukovnik: poginile so vse živali

V celoti so zgoreli hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt, delno tudi hiša. Najverjetneje je požar povzročil udar strele.
22. 6. 2026 | 10:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo