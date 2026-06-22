Ana Belac vse boljša med svetovno elito v golfu

Slovenska golfistka Ana Belac je z 12. mestom na turnirju Meijer Classic v Belmontu v Michiganu dosegla najboljši izid sezone na turneji LPGA. Devetindvajsetletna Portorožanka je zadnji dan turnirja močno napredovala, potem ko je rundo sklenila z osmimi udarci pod parom.

Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

Zmagala je Japonka Miyu Yamashita, ki je s 17 udarci pod parom za zmago prejela 425.000 evrov, potem ko je po dodatni luknji ugnala Britanko Lottie Woad. Tretje mesto sta si razdelili Kitajka Liu Yan in Tajvanka Hsu Weiling s 15 udarci pod parom.

Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. Slovenska golfistka je dobro začela in imela po dveh dneh s sedmimi udarci pod parom priložnost za še boljšo uvrstitev, nato pa je tretji dan malce pokvarila vtis s petimi udarci nad parom.

Portorožanka je zadnji dan s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

Zadnji dan je s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. To je zadnji dan uspelo le še zmagovalki Yamashiti. Belac je za 12. mesto prejela slabih 44.000 evrov denarne nagrade.

V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo.

V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo. FOTO: Raj Mehta Getty Images Via Afp

V Belmontu je izboljšala doslej najboljši izid sezone v LPGA, pred tem je bilo to 14. mesto na tekmovanju ShopRite v Gallowayu pred slabima dvema mesecema. Nato je na OP ZDA dosegla izid kariere na majorjih s 34. mestom.