Ana Belac je na elitni turnir prišla z rezultatom sezone

Od četrtka do nedelje je na programu drugi izmed petih največjih turnirjev sezone za poklicne golfistke v seriji LPGA – odprto prvenstvo ZDA.

Članica elitne druščine je kot edina Slovenka tudi Ana Belac, ki se bo prav tako potegovala za čim boljšo uvrstitev na majorju US Open na igrišču Riviera Country Cluba v Pacific Palisadesu v Kaliforniji.

Ana Belac je navdušila zadnji konec tedna s 14. mestom na turnirju ShopRite v Gallowayu v zvezni državi New Jersey. V treh dneh turnirja je skromnejšo predstavo pokazala le v drugi rundi (67, 74, 69), končala je s tremi udarci pod parom.

Ana Belac je edina slovenska predstavnica v seriji LPGA. FOTO: Emilee Chinn Getty Images Via AFP

Štirinajsto mesto si je delila še s šestimi igralkami, pripadla ji je denarna nagrada v višini 22.800 evrov. Francozinja Celine Boutier je bila najboljša z devetimi udarci pod parom, z zmago je zaslužila 258.000 evrov.

Belac je letošnjo sezono v seriji LPGA začela obetavno s 43. mestom na Kitajskem, na odprtem prvenstvu Mehike je zasedla 42. mesto, reza pa ni naredila na treh turnirjih (JM Eagle LA Championship, Ford Championship in Fortinet Founders Cup).

Glavna favoritka je Nelly Korda

Zdaj je torej na vrsti drugi major sezone, vse oči pa so uprte v Američanko Nelly Korda. Po svoji najslabši uvrstitvi v sezoni LPGA na turnirju Queen City Championship (8. mesto) je vzela dva tedna premora od tekmovanj. Pred tem je na prvih šestih nastopih v letu 2026 osvojila tri turnirje in trikrat končala na drugem mestu.

Nelly Korda je št. 1 svetovnega ženskega tenisa. FOTO: LPGA

Njena največja zmaga je prišla na prvenstvu Chevron, prvem majorju sezone. Pred drugim majorjem leta, odprtim prvenstvom ZDA, svetovna številka ena pravi, da je bolj motivirana kot kdaj koli prej.

»Motivira me, da se vedno znova postavim v ta položaj, da trdo delam tudi v tednih brez tekmovanj in preprosto igram golf. To je težko razložiti, vendar za zelo tekmovalno osebo ni nič boljšega, kot biti v boju za zmago na zadnjih luknjah turnirja. Takrat te preplavi val čustev. Tudi če se ne izide po željah, si vedno znova želiš biti v takšnem položaju, saj prav zaradi tega ves trud, ki ga vložiš med pripravami, dobi svoj smisel,« je pojasnila hčerka nekdanjega češkega teniškega asa Petra Korde.

Korda je na letošnjih prvih šestih nastopih trikrat zmagala, trikrat pa je bila druga. FOTO: LPGA

Lani brez zmage, zdaj je št. 1

Spomnimo, Nelly Korda leta 2025 ni osvojila nobenega turnirja, potem ko je leta 2024 slavila kar sedemkrat, med drugim tudi na svojem prvem Chevron Championshipu. Sezona 2026 za zdaj močno spominja na leto 2024, medtem pa je od Tajke Jeeno Thitikul ponovno prevzela prvo mesto na svetovni lestvici.

Prva igralka sveta bo na bližnjem svetovnem prvesntvu v nogometu stiskala pesti za reprezentanco ZDA, zato je na treningih nosila dres izbrane vrste. FOTO: LPGA

Zmaga ta teden bi ji prinesla četrti major naslov v karieri. Stavnice jo vidijo kot glavno favoritko za zmago. Kljub temu in kljub dejstvu, da je pri zgolj 27 letih najuspešnejša ameriška golfistka svoje generacije, je zavrnila oznako, da je obraz ženskega golfa. »Nikakor ne gledam nase kot na obraz tega športa, vendar menim, da naš šport raste,« je dejala Korda pred turnirjem z nagradnim skladom 7,7 milijona evrov.