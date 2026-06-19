Barbara Car odlično formo iz ZDA prenesla v Evropo

Barbara Car je ta čas najboljša slovenska golfistka v amaterski konkurenci. Študentka drugega letnika univerze Old Dominion v ZDA ima za sabo izjemno uspešno sezono v ameriški študentski ligi, kjer je kot najboljša igralka v konferenčnem tekmovanju igrala še na regionalnem turnirju NCAA v Louisvilleu, kjer je zasedla 38. mesto.

Z zvrhano mero izkušenj in samozavesti se je vrnila v domovino, kjer pa se ni prepustila počitnikovanju. Sicer je najprej izpustila nastop na mednarodnem odprtem amaterskem prvenstvu Slovenije v Smledniku, ker se je pripravljala za dva izjemno močna turnirja v Veliki Britaniji in na Škotskem.

Ljubljančanka je letos vidno napredovala v igri, kar je pokazala že v študentskem tekmovanju v ZDA. FOTO: Osebni arhiv

Odlična peta na amaterskem OP Anglije

Očitno je dobre občutke in mirnost v igri prenesla tudi na evropska tla, saj je ta teden na odprtem prvenstvu Anglije za amaterke v konkurenci 144 igralk zasedla odlično 5. mesto (+1). Po prvih dveh rundah in uvrstitvi v rez je bila na kultnem igrišču Ganton Golf kluba na četrtem mestu.

»Barbara je imela po prvih dveh dneh turnirja udarec pod parom. Na finalni dan so dekleta odigrala dve rundi po 18 lukenj, zato sta še posebej odločali koncentracija in vztrajnost. Do 12. luknje je pritiskala, da ujame vodilno Avstralko, a je pri tem storila dve napaki, izgubila ritem, a vseeno ohranila zelo dobro uvrstitev,« je komentiral Barbarin oče in trener Matjaž Car.

Na kultnem igrišču Ganton Golf kluba so leta 1949 priredili tudi sloviti Ryderjev pokal, dvoboj med moškima selekcijama Evrope in ZDA. FOTO: Osebni arhiv

Premočno je zmagala Avstralka Jazy Roberts (-13), druga je bila Švicarka Carlotta Locatelli (-6), tretje mesto pa sta si delili Angležinji Sadie Adams in Cherry Marley (obe par igrišča).

Še trije veliki izzivi v poletju

Barbara v družbi gostiteljev iz Ganton Golf kluba FOTO: Osebni arhiv

Barbaro Car že prihodnji teden čaka izziv na najprestižnejšem svetovnem turnirju za amaterke – R&A Women's Amateur Championship v Muirfieldu na Škotskem (22. do 27. junij).

Julija bo Ljubljančanka glavni adut slovenske reprezentance na evropskem amaterskem prvenstvu za ekipe (7. - 11. julij na Irskem) in posameznice (22. - 25. julij na Švedskem).