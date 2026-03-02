Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju evropske serije (Let) – odprtem prvenstvu Novega Južnega Walesa v Avstraliji zasedla osmo mesto.

Devetindvajsetletna Primorka je tekmovanje končala z 11 udarci pod parom, takšen dosežek je dosegla še sedmerica igralk. Belac si je s tem rezultatom priigrala pet tisoč evrov iz nagradnega sklada, ki je znašal 360.000 evrov.

Po svoji premieri v novi sezoni bo zdaj Belac nastopila na turnirju elitne serije LPGA na otoku Hainan na Kitajskem (5. - 8. marec).

Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je zasedla 26. mesto s sedmimi udarci pod parom igrišča. Babnik je vidno napredovala v rezultatskem smislu, saj na uvodnem turnirju evropske serije v Savdski Arabiji ni naredila reza, ostala je brez uvrstitve v finalni del tekmovanja.

Babnik bo tudi naslednja turnirja evropske serije odigrala v Avstraliji, in sicer med 5. in 8. marcem v Central Coastu ter nato še med 12. in 15. marcem v Adelaide.

Zmagala je Francozinja Agathe Laisne, ki je v Wollongongu porabila 268 udarcev oziroma je končala s 16 udarci pod parom igrišča, ki je za 18 lukenj pri 72 udarcih.

Drugo mesto sta si razdelili Tajka April Angurasaranee in južnokorejska amaterka Oh Soomin (obe -15).

Jaka Babnik 40. v Turčiji

S sezono so začeli tudi poklicni golfisti v seriji Pro Golf Tour. Gre za nemško serijo, tretjo po kakovostnem rangu v Evropi za European Tour in Challenge Tour.

Edini slovenski predstavnik Jaka Babnik je tekmoval na obeh turnirjih v turški Lykiji.

Na prvem turnirju Ljubljančan ni naredil reza, na drugem pa je popravil igro in na koncu zasedel 40. mesto s sedmimi udarci nad parom igrišča.

Babnik se je preselil v Egipt, kjer sta ta konec tedna in naslednji vikend na sporedu dva turnirja na igrišču golf kluba Ain Sokhna.