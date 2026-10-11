Ana Belac in Pia Babnik nihali na turnirju v Južni Koreji

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju evropske serije (Let) v Južni Koreji zasedla 19. mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na štiridnevnem tekmovanju Aramco z nagradnim skladom nekaj več kot 1,78 milijona evrov na koncu 57. Prepričljivo je slavila Japonka Mija Jamašita.

Devetindvajsetletna Belac je zadnji dan igrala tri udarce pod parom igrišča, skupno pa si je z -8 razdelila 19. mesto. Največ težav je imela Portorožanka tretji dan, ko je na prvi luknji dosegla trojni bogey in nato ob koncu runde z nekaj birdieji rešila ugodno izhodišče za zadnji dan, za končno uvrstitev pa je prejela 22.000 nagrade.

Sedem let mlajša Babnik je imela na igriščih v Goyangu več težav. Po dobrem prvem dnevu je nato drugi dan za las ujela rez, tretji dan pa je še nekoliko poslabšala uvrstitev s 75 udarci v rundi. Zadnji dan je malce napredovala in si za 57. mesto priigrala skoraj 5000 evrov denarne nagrade.

Petindvajsetletna Japonka Jamašita je bila ena od številnih golfistk, ki so bile zadnji dan v boju za zmago, s sijajno rundo devetih udarcev pod parom (63) pa si je na koncu priigrala tri udarce naskoka pred najbližjo zasledovalko. Slavila je z -22, druga je bila s prav tako z rundo 63 udarcev Čehinja Sara Kouskova (-19), tretje mesto pa sta si razdelili predstavnica Hongkonga Ding Ginnie in Tajvanka Tseng Yani s po 16 udarci pod parom. Jamašita je z zmago zaslužila 239.000 evrov.

Na sezonski lestvici Let je Babnikova z nastopi na 21 turnirjih ostala na 11. mestu, Ana Belac pa je po tretjem odigranem turnirju te serije v sezoni 2026 zdaj na 122. mestu. Prepričljivo vodilna je še naprej Južnoafričanka Casandra Alexander.

V evropski seriji bo naslednji turnir v indijskem New Delhiju med 22. in 25. oktobrom, nanj je uvrščena Babnikova. Medtem je Ana Belac šesta rezerva za turnir serije LPGA v Šanghaju med 15. in 18. oktobrom.