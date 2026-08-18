  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Scheffler je že prehitel McIlroya, kmalu bo še Tigerja Woodsa

Prvi golfist sveta Scottie Scheffler je po zadnji zmagi v Memphisu prevzel drugo mesto po zaslužkih na turnirjih.
Scheffler je v Memphisu deklasiral tekmece, zmagal je z osmimi udarci prednosti pred drugouvrščenim Južnokorejcem Kimom. Foto Stacy Revere/AFP
Galerija
Scheffler je v Memphisu deklasiral tekmece, zmagal je z osmimi udarci prednosti pred drugouvrščenim Južnokorejcem Kimom. Foto Stacy Revere/AFP
Rok Tamše
18. 8. 2026 | 18:00
4:45
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Vodilni igralec svetovne lestvice profesionalnih golfistov Scottie Scheffler je z zadnjo impresivno zmago na turnirju FedEx St. Jude Championship pobrisal nekaj prahu iz svoje vitrine z lovorikami, saj je pred tem nazadnje zmagal januarja letos. Z uspehom, ki mu je prinesel nagrado v višini 3,1 milijona evrov, je zdaj na drugem mestu največjih zaslužkarjev s turnirskimi nagradami, saj je prehitel slovitega Irca Roryja McIlroyja. Scottie Scheffler si je priigral drugo zmago v letošnji sezoni. Foto Stacy Revere/AFP Tridesetletni Američan se je na igrišču TPC Southwind v Memphisu poigral s tekmeci, saj je zmagal z osmimi udarci prednosti pred drugouvrščenim Južnim Korejcem Si Woo Kimom. Teksašan iz Dallasa je tekmovanje končal z rezultatom 17 pod parom oziroma 263 udarci, s tem pa si je ...

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik: Po poškodbi sem boljša igralka, želim med svetovno elito (VIDEO)

Najboljša slovenska golfistka v tej sezoni navdušuje s svojimi igrami in rezultati. Njen prvi cilj je uvrstitev v elitno serijo LPGA.
Rok Tamše 14. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik vse bolj prepričljiva med svetovno elito v golfu

Najboljša slovenska golfistka je na zadnjih turnirjih nakazala, da bo kmalu prestopila v najmočnejšo serijo LPGA
Rok Tamše 14. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
16. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Reportaža iz Omiša

Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

golfScottier SchefflerRory McIlroyTiger WoodsPGA Tourzaslužkidenarne nagrade

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
München

Največje potniško letalo na svetu pri pristanku poškodovalo luči na stezi

Po navedbah Lufthanse je nemški zvezni urad za preiskovanje letalskih nesreč sprožil preiskavo.
18. 8. 2026 | 19:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Mathilde Favier

V prometni nesreči umrla pariška modna ikona in mož, filmski producent

Vodja odnosov z javnostmi pri Diorju Mathilde Favier je z možem producentom Nicolasom Altmayerjem umrla v prometni nesreči na zahodu Francije.
18. 8. 2026 | 19:21
Preberite več
Novice  |  Svet
Zaporožje

V napadu z dronom na jedrsko elektrarno umrl delavec, še 15 ranjenih

Proruske oblasti v regiji so odgovornost za napad na jedrsko elektrarno pripisale Ukrajini.
18. 8. 2026 | 18:40
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Maribor

Drevored mogočnih kostanjev požagali brez vseh potrebnih soglasji

Za posek osmih dreves še pred pridobitvijo vseh soglasij je kriv »šum v komunikaciji«. Na občini zagotavljajo, da bodo po prenovi posadila nova drevesa.
18. 8. 2026 | 18:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Upravne enote

Uprave enote dvakrat na teden odprte do 19. ure?

Minister Franci Matoz meni, da upravne enote s prilagoditvijo spremenjenemu delovnemu času ne bodo imele težav, saj bi zaposleni začeli delati pozneje.
18. 8. 2026 | 18:29
Preberite več
Novice  |  Svet
Zaporožje

V napadu z dronom na jedrsko elektrarno umrl delavec, še 15 ranjenih

Proruske oblasti v regiji so odgovornost za napad na jedrsko elektrarno pripisale Ukrajini.
18. 8. 2026 | 18:40
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Maribor

Drevored mogočnih kostanjev požagali brez vseh potrebnih soglasji

Za posek osmih dreves še pred pridobitvijo vseh soglasij je kriv »šum v komunikaciji«. Na občini zagotavljajo, da bodo po prenovi posadila nova drevesa.
18. 8. 2026 | 18:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Upravne enote

Uprave enote dvakrat na teden odprte do 19. ure?

Minister Franci Matoz meni, da upravne enote s prilagoditvijo spremenjenemu delovnemu času ne bodo imele težav, saj bi zaposleni začeli delati pozneje.
18. 8. 2026 | 18:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo