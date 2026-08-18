Scheffler je že prehitel McIlroya, kmalu bo še Tigerja Woodsa

Vodilni igralec svetovne lestvice profesionalnih golfistov Scottie Scheffler je z zadnjo impresivno zmago na turnirju FedEx St. Jude Championship pobrisal nekaj prahu iz svoje vitrine z lovorikami, saj je pred tem nazadnje zmagal januarja letos. Z uspehom, ki mu je prinesel nagrado v višini 3,1 milijona evrov, je zdaj na drugem mestu največjih zaslužkarjev s turnirskimi nagradami, saj je prehitel slovitega Irca Roryja McIlroyja. Scottie Scheffler si je priigral drugo zmago v letošnji sezoni. Foto Stacy Revere/AFP Tridesetletni Američan se je na igrišču TPC Southwind v Memphisu poigral s tekmeci, saj je zmagal z osmimi udarci prednosti pred drugouvrščenim Južnim Korejcem Si Woo Kimom. Teksašan iz Dallasa je tekmovanje končal z rezultatom 17 pod parom oziroma 263 udarci, s tem pa si je ...