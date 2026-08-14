Pia Babnik: Po poškodbi sem boljša igralka, želim med svetovno elito (VIDEO)

V Delovem studiju je Pia Babnik skupaj z očetom in trenerjem Alešem Babnikom komentirala zadnje odlične dosežke na treh turnirjih v Veliki Britaniji. Voditelj Rok Tamše je gostil Pijo Babnik ter njenega očeta in trenerja Aleša Babnika. Foto Marko Feist Ljubljančanka je pojasnila, kaj ji še manjka na poti do novih zmag, zakaj je po mučni poškodbi danes boljša igralka, razkrila je tudi načrt za stalno igranje med svetovno elito. Pia in Aleš Babnik načrtujeta nadaljnji vzpon fantastične kariere. Foto Marko Feist Aleš je osvetlil, kako poteka načrtovanje treningov, potovanj in vseh drugih obveznostih na različnih koncih sveta, da lahko Pia nemoteno in kakovostno tekmuje. Aleš Babnik ob skrbi za hčerkino kariero vodi tudi dve leti mlajšega sina Jaka, ki tekmuje v seriji progolf tour. Foto ...