Pia Babnik vse bolj prepričljiva med svetovno elito v golfu

Najboljša slovenska igralka golfa Pia Babnik iz tedna v teden kaže odlično formo na turnirjih v evropski seriji Let. Tako je bilo tudi na zadnjih treh elitnih dogodkih na Otoku, kjer je na Scottish Open zasedla 37. mesto, na British Open, ki je bil hkrati eden glavnih turnirjev svetovne serije LPGA, je bila 23., uspešni trojček pa je zaokrožila s 14. mestom na turnirju London Championship. »Z vsemi tremi nastopi sem zelo zadovoljna. Sploh na drugem turnirju, ki je bil najmočnejši, mi je uspelo prikazati dobro igro. Tudi na drugih dveh je bila igra odlična, čutila sem, da sem lahko blizu vrha. Morda bi z malce več sreče lahko bilo še boljše, ampak že tako sem zelo zadovoljna,« je ocenila 22-letna Ljubljančanka. Na zadnjem petem majorju sezone na kultnem igrišču Royal Lytham & St Annes, na ...