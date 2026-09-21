Pia Babnik še šestič med TOP 10 v evropski seriji

Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom natanko milijon evrov je 22-letna Pia Babnik najboljšo rundo prihranila za konec in končala s šestimi udarci pod parom. To je letos njena šesta uvrstitev med TOP 10 na turnirjih evropske serije (Let).
Babnikova je tekmovanje začela rezervirano in prvi dan končala z udarcem nad parom, ki znaša 72 udarcev. Drugi dan je s 70 udarci napredovala na rob dvajseterice z izkupičkom -1.
Zadnji dan je odlično odprla ter s petimi birdieji na prvih devetih luknjah napredovala v deseterico najboljših in tam po zadnjih devetih luknjah in skupno 67 nedeljskih udarcih tudi zanesljivo ostala.
S skupnimi šestimi udarci pod parom si je peto mesto razdelila z Nemko Helen Briem ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije Let.
Zmagala je Angležinja Charlotte Heath Heath, ki je končala z desetimi udarci pod parom. Večji del prednosti si je nabrala po prvih dveh dneh. Drugi sta bili Italijanka Alessandra Fanali in Angležinja Alice Hewson (obe -8).
Babnik bo zadnji del sezone nadaljevala v Italiji, kjer bo v golfskem klubu Milano v okolici Monze tridnevno tekmovanje z nagradnim skladom 350.000 evrov. Nato se serija Let sredi oktobra seli v Azijo. Zaključek sezone bo v Andaluziji med 26. in 29. novembrom, kamor se uvrsti 75 najboljših igralk z lestvice.
Na njej je Babnik trenutno na devetem mestu po 19 vštetih turnirjih, Health, zmagovalka La Sella Open, pa je dve mesti za Ljubljančanko. Na vrhu je Južnoafričanka Casandra Alexander.
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