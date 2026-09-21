Pia Babnik še šestič med TOP 10 v evropski seriji

Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom natanko milijon evrov je 22-letna Pia Babnik najboljšo rundo prihranila za konec in končala s šestimi udarci pod parom. To je letos njena šesta uvrstitev med TOP 10 na turnirjih evropske serije (Let).

Babnikova je tekmovanje začela rezervirano in prvi dan končala z udarcem nad parom, ki znaša 72 udarcev. Drugi dan je s 70 udarci napredovala na rob dvajseterice z izkupičkom -1.

Zadnji dan je odlično odprla ter s petimi birdieji na prvih devetih luknjah napredovala v deseterico najboljših in tam po zadnjih devetih luknjah in skupno 67 nedeljskih udarcih tudi zanesljivo ostala.

Ljubljančanka letos kaže izjemno konstantno formo. FOTO: Blaž Samec

S skupnimi šestimi udarci pod parom si je peto mesto razdelila z Nemko Helen Briem ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije Let.

Zmagala je Angležinja Charlotte Heath Heath, ki je končala z desetimi udarci pod parom. Večji del prednosti si je nabrala po prvih dveh dneh. Drugi sta bili Italijanka Alessandra Fanali in Angležinja Alice Hewson (obe -8).

Članica GK Trnovo je letos dosegla že šest uvrstitev med deseterico najboljših na turnirjih Let. FOTO: Blaž Samec

Babnik bo zadnji del sezone nadaljevala v Italiji, kjer bo v golfskem klubu Milano v okolici Monze tridnevno tekmovanje z nagradnim skladom 350.000 evrov. Nato se serija Let sredi oktobra seli v Azijo. Zaključek sezone bo v Andaluziji med 26. in 29. novembrom, kamor se uvrsti 75 najboljših igralk z lestvice.

Dvakratna olimpijka Pia Babnik je zadnji turnir v Španiji končala na 5. mestu. FOTO: Marko Feist

Na njej je Babnik trenutno na devetem mestu po 19 vštetih turnirjih, Health, zmagovalka La Sella Open, pa je dve mesti za Ljubljančanko. Na vrhu je Južnoafričanka Casandra Alexander.