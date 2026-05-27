Pia se je vrnila na prizorišče velikega zmagoslavja

Karavana poklicnih golfistk v evropski seriji Let se je ustavila v Franciji. Tudi najboljša slovenska igralka Pia Babnik se bo na igrišču Evian Resort od danes potegovala za visoko uvrstitev na odprtem prvenstvu Francije (Jabra Ladies Open de France).

Ljubljančanko na to prizorišče vežejo zelo lepi spomini, saj je tukaj leta 2021 dosegla prvo zmago med profesionalkami. Tudi zdaj optimistično pričakuje nastop na svojem 11. turnirju Let v tej sezoni, saj je prejšnji teden v Maroku zasedla 5. mesto.

Članica GK Trnovo ima letos za sabo zelo dobre rezultate, saj je zbrala že štiri uvrstitve med deset najboljših. Na turnirju Investec SA Womens Open v Južni Afriki je bila konec aprila celo tretja, peta je bila tudi v Johannesburgu, šesta je bila na začetku marca v Avstraliji.

Zdi se, da 22-letni Babnikovi le še malo manjka do nove, tretje zmage v evropski seriji, kjer tekmuje od leta 2020. Ob ugodnih vremenskih razmerah in vrhunski dnevni formi bi v treh rundah francoskega turnirja (od četrtka do sobote) morebiti potrebovala le še kanček sreče za nov naskok na vrh.