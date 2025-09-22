Pia Babnik enajsta v Španiji

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije (Let) na igrišču Sella pri Alicanteju znova dosegla lep uspeh. Turnir evropske serije z nagradnim skladom milijon evrov je končala na enajstem mestu.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je na jugu Španije zadnji dan zapravila priložnost za odmevnejši rezultat, saj je po treh rundah s 67, 72 in 68 udarci bila pred zadnjimi 18 luknjami na četrtem mestu. Zadnji krog je odigrala tri udarce nad parom (75), skupno pa -6.

Pia Babnik na zadnjih turnirjih evropske serije kaže konstantno formo. Foto Leon Vidic

Za Pio Babnik, ki na svetovni lestvici zaseda 233. mesto, je bila to četrta zaporedna uvrstitev med trideset najboljših na evropski turneji. V seštevku sezone je na 39. mestu.

Prvo zmago v karieri je slavila komaj 16-letna Kanadčanka Anna Huang, ki je štiridnevni turnir končala z dvajsetimi udarci pod parom igrišča. Drugouvrščeno Francozinjo Nastasio Nadaud je prehitela za sedem udarcev, tretjeuvrščeno Avstralko Maddison Hinson-Tolchard pa za osem udarcev.