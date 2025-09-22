Pia Babnik enajsta v Španiji

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije (Let) na igrišču Sella pri Alicanteju znova dosegla lep uspeh. Turnir evropske serije z nagradnim skladom milijon evrov je končala na enajstem mestu.
Enaindvajsetletna Ljubljančanka je na jugu Španije zadnji dan zapravila priložnost za odmevnejši rezultat, saj je po treh rundah s 67, 72 in 68 udarci bila pred zadnjimi 18 luknjami na četrtem mestu. Zadnji krog je odigrala tri udarce nad parom (75), skupno pa -6.
Za Pio Babnik, ki na svetovni lestvici zaseda 233. mesto, je bila to četrta zaporedna uvrstitev med trideset najboljših na evropski turneji. V seštevku sezone je na 39. mestu.
Prvo zmago v karieri je slavila komaj 16-letna Kanadčanka Anna Huang, ki je štiridnevni turnir končala z dvajsetimi udarci pod parom igrišča. Drugouvrščeno Francozinjo Nastasio Nadaud je prehitela za sedem udarcev, tretjeuvrščeno Avstralko Maddison Hinson-Tolchard pa za osem udarcev.
