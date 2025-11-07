Jata racmanov odlična na evropskem klubskem prvenstvu

Ekipa aktualnih slovenskih prvakov v golfu iz Racman Golf kluba bo ohranila lepe spomine na jubilejno 50. evropsko prvenstvo nacionalnih klubskih šampionov v francoskem Bordeauxu. Moštvo racmanov so sestavljali Tomi Bezenšek, Luka Gal Gabrovšek in Leon Car, kapetan ekipe je bil Nejc Čop Tomšič, pri strategiji igre in z drugimi nasveti pa je pomagal trener Matjaž Car.

Slovenski prvaki so nastopili v konkurenci 23 klubov s stare celine, na tridnevnem tekmovanju na igrišču Cabot Bordeaux sta vsak dan štela po dva najboljša rezultata od trojice. Prvi dan tekmovanja je prekinila nevihta Benjamin, močan veter je prisilil prireditelje, da so igro začeli šele popoldan.

FOTO: Racman GK

»Prvi dan je bilo tekmovanje resnično na meji regularnega, saj je veter z dežjem v sunkih dosegel hitrost tudi do 80 km/h. Rundo so vseeno izpeljali, racmani smo držali dobro 10. mesto. To je bilo odlično izhodišče za napredovanje, kar pa nam v drugi rundi ni uspelo. Vsem trem fantom se je 'zaklenila' luknja, patanje na zelenicah enostavno ni delovalo, kot smo želeli. Toda igra naših je bila do zelenice spodbudna, zato smo ohranili upanje za boljši nastop zadnji dan tekmovanja. Res se je kar nekaj stvari obrnilo, saj sta Tomi s solidno igro in 74 udarci (+2) in Leon z življenjsko partijo z osmimi birdieji – potreboval je samo 63 udarcev (-8) – racmane dvignila z 18. mesta na 8. mesto, ki smo si ga delili s prvaki Nizozemske, Češke in Hrvaške,« je dogajanje na turnirju opisal Matjaž Car in poudaril, da so za slovensko zasedbo ostali tudi prvaki Anglije, Nemčije, Avstrije, Italije, Portugalske, Walesa in Finske, ki imajo precej bogatejšo tradicijo v golfu.

V Bordeauxu so se predstavili prvaki iz 23 evropskih držav. FOTO: Racman GK

»Igralcem se zahvaljujem za izredno srčno in zavzeto igro ter kapetanu za vzdrževanje dobre klime med igralci tudi takrat, ko je šlo malo težje. Zahvalil bi se tudi vsem našim sponzorjem in donatorjem ter seveda vsem članom kluba za prepotrebno podporo. Seveda pa tudi brez takega vodstva kluba ne bi dosegli takšnega uspeha. Verjamemo v sodelovanje in timsko delo, zato lahko v naslednjih letih od racmanov pričakujete še veliko odličnih rezultatov. Mladih trenerjev in igralcev, ki pridno nabirajo izkušnje na nižjih ravneh tekmovanj, nam v klubu ne manjka,« je še napovedal Matjaž Car, sicer ustanovitelj in predsednik Racman GK.

Racmani so na velikem tekmovanju igrali srčno in zavzeto. FOTO: Racman GK

Leon Car se je približal Ludvigu Åbergu

Rezultat Leona Carja tretji dan turnirja v Bordeauxu je bil poseben dosežek, saj je le za dva udarca zaostal za rekordom igrišča. Tega je dosegel švedski zvezdni Ludvig Åberg, trenutno 15. igralec na svetovni lestvici profesionalcev, ki je v Bordeauxu leta 2021 odigral z 61 udarci, letos pa je v reprezentanci Evrope vidno prispeval za zmago proti ZDA na Ryderjevem pokalu.

Leon Car je letos vidno napredoval, zato se že spogleduje s tekmovanjem na profesionalni sceni. FOTO: Racman GK

Devetnajstletni Car je letos končal srednjo ekonomsko šolo na Roški v Ljubljani in se pred odločitvijo o nadaljnjem izobraževanju vsaj za leto dni povsem posvetil golfu. Pokazal je viden napredek, med drugim je maja zmagal na mednarodnem amaterskem prvenstvu Slovenije na igrišču Cubo v Smledniku.

FOTO: Racman GK

Takoj po EP klubskih prvakov je odpotoval v Španijo, kjer je lovil rezultat za vstop v profesionalno serijo DP World Tour v drugem krogu kvalifikacij, v katerih se 1000 igralcev poteguje za 25 mest v seriji DP World Tour. Na prvem kvalifikacijskem turnirju septembra v belgijskem Hulencourtu je namreč Ljubljančan zasedel 18. mesto in si priigral napredovanje. Na igrišču Desert Springs v bližini Almerie pa je v drugem situ končal na 45. mestu, kar ni bilo dovolj za uvrstitev na finalni turnir na igrišču Infinitum v španski Tarragoni.