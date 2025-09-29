Jezni McIlroy: Ženo je zadelo pivo, pse bi morali spustiti s povodcev (VIDEO)

Evropa je ubranila Ryderjev pokal, najbolj prestižno lovoriko v golfu, turnir v New Yorku pa se bo zapisal v zgodovino tudi po neotesanem obnašanju ameriških navijačev.

Severnoirski zvezdnik Rory McIlroy je po zmagi s 15:13 spregovoril o žaljivkah, ki jih je bil deležen. Povedal je tudi, da je njegovo ženo Erico zadelo pivo, ki ga je nekdo vrgel s tribune.

Igralci Evrope so se veselili skupaj z navijači. FOTO: Harry How/AFP

»Erica je v redu. Je zelo, zelo močna ženska. Vse ta teden je prenesla z dostojanstvom, uglajenostjo in ponosom, kot vedno. Menim, da česa takega v golfu ne bi smeli nikoli videti,« je dejal McIlroy, ki je enkrat izgubil živce in pred udarcem neotesanemu gledalcu sočno zabrusil, naj utihne.

»Golf bi moral imeti višje standarde od tega, kar smo videli ta teden. Golf ima moč združevanja ljudi. Uči nas pomembnih življenjskih lekcij. Uči nas bontona. Uči nas, kako igrati po pravilih. Uči nas spoštovanja do drugih. Tega ta teden včasih nismo videli. To ne bi smelo biti sprejemljivo na Ryderjevem pokalu. Poskrbeli bomo, da bomo svojim navijačem na Irskem leta 2027 povedali, da to, kar se je zgodilo tukaj ta teden, ni sprejemljivo,« je bil kritičen McIlroy.

Ženo Roryja McIlroyja Erico Stoll je zadelo pivo. FOTO: Paul Childs/Reuters

Na vprašanje, kako je bilo igrati tekme Ryderjevega pokala ob policistih in psih, je odgovoril: »Želel bi si, da bi spustili pse s povodcev.«