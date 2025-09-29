Evropski golfisti močnejši od juriša Američanov in poplave žaljivk

Najboljši golfisti Evrope so se odlično odrezali tudi na ameriških tleh in v tradicionalnem prestižnem dvoboju s selekcijo ZDA ubranili Ryderjev pokal, ki so ga pred dvema letoma osvojili v Rimu. Zadnji, tretji dan tekmovanja so trpeli kljub ugodnemu vodstvu 11,5: 4,5 po igri parov. Favorizirani Američani so namreč ob huronski podpori navijačev briljirali v posamičnih dvobojih, toda gostje so na koncu premagali tudi poplavo žaljivk in provokacij ter zmagali s 15:13.

V nedeljo je zgolj Šved Ludvig Alberg poskrbel za posamično zmago Evrope, ko je premagal Patricka Cantlayja. So pa zato izbranci kapetana Luka Donalda zbrali dovolj izenačenih dvobojev za nujno potrebnih 14 točk za ubranitev lovorike. Na 18. luknji igrišča Bethpage Black v predmestju New Yorka, kamor se je vsak dan zgrnilo okoli 50.000 navijačev, je Irec Shane Lowry v dvoboju z Russelom Henleyjem ohranil mirno kri in koncentracijo, da je po napaki tekmeca z dveh metrov poslal žogico v luknjo in dosegel birdie. Sledila je eksplozija čustev!