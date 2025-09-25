Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

V petek se bo na legendarnem igrišču Bethpage Black v predmestju New Yorka začel 45. Ryderjev pokal v golfu. Znameniti prestižni dvoboj med selekcijama ZDA in Evrope bo trajal do nedelje. Prireditelji na izjemnem športnem spektaklu, ki je na sporedu na dve leti, vsak dan pričakujejo okoli 45.000 gledalcev, ki bodo poskrbeli v glavnem za energično in glasno podporo ameriški zasedbi.

Scottie Scheffler s številnimi navijači FOTO: Jamie Squire/AFP

Ryderjev pokal so pred dvema letoma v Rimu osvojili evropski zvezdniki, ekipi stežka izgubita pred domačim občinstvom, gostje lovorike niso osvojili že trinajst let. Od leta 1927 so odigrali 44 dvobojev, Američani so v vodstvu s 27 zmagami, Evropejci jih imajo 15, dvakrat je bil izid neodločen. Američani so dosegli prepričljive zmage na svojih zadnjih dveh domačih nastopih, 17-11 v Hazeltinu leta 2016 in 19-9 v Whistling Straitsu leta 2021.

ZDA s Schefflerjem so favorit

Tokrat gostitelji s prvim golfistom sveta Scottiejem Schefflerjem veljajo za velike favorite za zmago. Kapetan Keegan Bradley, ki bi lahko tudi igral, a se je temu odpovedal v korist moštva, vodi dvanajsterico igralcev, od katerih jih je kar osem med enajstimi najvišje uvrščenimi na svetovni lestvici, vseh 12 je med najboljšimi 23 na lestvici. Ob Schefflerju so v ekipi še J.J. Spaun, novopečeni očka Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns.

Rory McIlroy je ta konec tedna najizkušenejši igralec v tekmovanju za Ryderjev pokal. FOTO: Paul Childs/Reuters

Kapetan evropske selekcije Luke Donald prihaja z aktualnimi prvaki iz Rima, v dvanajsterici jih je kar enajst, novinec je zgolj Rasmus Højgaard, ki je zamenjal svojega brata dvojčka Nicolaia. Ostali Donaldovi aduti so Rory McIlroy (Severna Irska), Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška) in Jon Rahm (Španija).

Priprave na žaljivke in sovražno vzdušje

Najprestižnejši turnir v svetu golfa naj bi zaznamovalo glasna in pristranska navijaška množica. Ozračje ob igrišču bo precej podobno tistemu na nogometnih tekmah, mnogi napovedujejo razgrajaško vedenje ameriških patriotov, ki naj bi poskušali goste iz tira spraviti tudi z žaljivkami.

Severni Irec Rory McIlroy je v minulih dneh natančno preučil igrišče Bethpage Black v predmestju New Yorka. FOTO: Andrew Redington/AFP

Zato ni nič nenavadnega, da je Donald svojim igralcem na trening rundah dal naglavne sete za navidezno resničnost s programiranimi žaljivkami občinstva, ki posnemajo pričakovano sovražno vzdušje. »To so stvari, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Zato je bolje, da se poskušamo čim bolj utrditi, preden pridemo tja. Lahko jim naročiš, naj rečejo, karkoli želiš. Tako lahko greš tako daleč, kot hočeš,« je razkril Rory McIlroy, najizkušenejši igralec Ryderjevega pokala na obeh straneh.

Kapetan evropske ekipe Luke Donald je velik optimist glede razpleta dvoboja za Ryderjev pokal. FOTO: Brendan Mcdermid/ Reuters

Evropa je v zadnjih 30 letih Ryderjev pokal na ameriških tleh osvojila trikrat, nazadnje leta 2012, ko jim je uspel osupljiv preobrat zadnji dan, ki je znan tudi kot »Čudež v Medini«.

Moštvo Evrope na predstavitvi FOTO: Jamie Squire/AFP

Evropa potrebuje 14 točk

Sistem tekmovanja je match-play oziroma igra na luknje. V treh dneh bo odigranih 28 partij; v petek in soboto sta na sporedu igri foursome in fourball, v nedeljo pa sledi še dvanajst dvobojev ena na ena.

Moštvo ZDA med poslušanjem himne FOTO: Paul Childs/Reuters

Pri igri foursome nastopa osem igralcev za vsako ekipo, igralca istega moštva izmenično udarjata žogico. Pri fourballu, kjer so prav tako v igri štiri točke, pa vsak igralec igra s svojo žogico, šteje pa le najboljši rezultat para. ZDA za končno zmago potrebujejo 14,5 točke, Evropa pa 14 točk za ohranitev pokala.