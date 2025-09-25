  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Številka 1 svetovnega golfa Scottie Scheffler bo z ameriškimi tovariši napadel zmago za Ryderjev pokal. FOTO: Dennis Schneidler/Reuters
    Galerija
    Številka 1 svetovnega golfa Scottie Scheffler bo z ameriškimi tovariši napadel zmago za Ryderjev pokal. FOTO: Dennis Schneidler/Reuters
    Rok Tamše
    25. 9. 2025 | 18:00
    4:26
    A+A-

    V petek se bo na legendarnem igrišču Bethpage Black v predmestju New Yorka začel 45. Ryderjev pokal v golfu. Znameniti prestižni dvoboj med selekcijama ZDA in Evrope bo trajal do nedelje. Prireditelji na izjemnem športnem spektaklu, ki je na sporedu na dve leti, vsak dan pričakujejo okoli 45.000 gledalcev, ki bodo poskrbeli v glavnem za energično in glasno podporo ameriški zasedbi.

    Scottie Scheffler s številnimi navijači FOTO: Jamie Squire/AFP
    Scottie Scheffler s številnimi navijači FOTO: Jamie Squire/AFP

    Ryderjev pokal so pred dvema letoma v Rimu osvojili evropski zvezdniki, ekipi stežka izgubita pred domačim občinstvom, gostje lovorike niso osvojili že trinajst let. Od leta 1927 so odigrali 44 dvobojev, Američani so v vodstvu s 27 zmagami, Evropejci jih imajo 15, dvakrat je bil izid neodločen. Američani so dosegli prepričljive zmage na svojih zadnjih dveh domačih nastopih, 17-11 v Hazeltinu leta 2016 in 19-9 v Whistling Straitsu leta 2021.

    ZDA s Schefflerjem so favorit

    Tokrat gostitelji s prvim golfistom sveta Scottiejem Schefflerjem veljajo za velike favorite za zmago. Kapetan Keegan Bradley, ki bi lahko tudi igral, a se je temu odpovedal v korist moštva, vodi dvanajsterico igralcev, od katerih jih je kar osem med enajstimi najvišje uvrščenimi na svetovni lestvici, vseh 12 je med najboljšimi 23 na lestvici. Ob Schefflerju so v ekipi še J.J. Spaun, novopečeni očka Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns.

    Rory McIlroy je ta konec tedna najizkušenejši igralec v tekmovanju za Ryderjev pokal. FOTO: Paul Childs/Reuters
    Rory McIlroy je ta konec tedna najizkušenejši igralec v tekmovanju za Ryderjev pokal. FOTO: Paul Childs/Reuters

    Kapetan evropske selekcije Luke Donald prihaja z aktualnimi prvaki iz Rima, v dvanajsterici jih je kar enajst, novinec je zgolj Rasmus Højgaard, ki je zamenjal svojega brata dvojčka Nicolaia. Ostali Donaldovi aduti so Rory McIlroy (Severna Irska), Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška) in Jon Rahm (Španija).

    Priprave na žaljivke in sovražno vzdušje

    Najprestižnejši turnir v svetu golfa naj bi zaznamovalo glasna in pristranska navijaška množica. Ozračje ob igrišču bo precej podobno tistemu na nogometnih tekmah, mnogi napovedujejo razgrajaško vedenje ameriških patriotov, ki naj bi poskušali goste iz tira spraviti tudi z žaljivkami.

    Severni Irec Rory McIlroy je v minulih dneh natančno preučil igrišče Bethpage Black v predmestju New Yorka. FOTO: Andrew Redington/AFP
    Severni Irec Rory McIlroy je v minulih dneh natančno preučil igrišče Bethpage Black v predmestju New Yorka. FOTO: Andrew Redington/AFP

    Zato ni nič nenavadnega, da je Donald svojim igralcem na trening rundah dal naglavne sete za navidezno resničnost s programiranimi žaljivkami občinstva, ki posnemajo pričakovano sovražno vzdušje. »To so stvari, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Zato je bolje, da se poskušamo čim bolj utrditi, preden pridemo tja. Lahko jim naročiš, naj rečejo, karkoli želiš. Tako lahko greš tako daleč, kot hočeš,« je razkril Rory McIlroy, najizkušenejši igralec Ryderjevega pokala na obeh straneh.

    Kapetan evropske ekipe Luke Donald je velik optimist glede razpleta dvoboja za Ryderjev pokal. FOTO: Brendan Mcdermid/ Reuters
    Kapetan evropske ekipe Luke Donald je velik optimist glede razpleta dvoboja za Ryderjev pokal. FOTO: Brendan Mcdermid/ Reuters

    Evropa je v zadnjih 30 letih Ryderjev pokal na ameriških tleh osvojila trikrat, nazadnje leta 2012, ko jim je uspel osupljiv preobrat zadnji dan, ki je znan tudi kot »Čudež v Medini«.

    Moštvo Evrope na predstavitvi FOTO: Jamie Squire/AFP
    Moštvo Evrope na predstavitvi FOTO: Jamie Squire/AFP

    Evropa potrebuje 14 točk

    Sistem tekmovanja je match-play oziroma igra na luknje. V treh dneh bo odigranih 28 partij; v petek in soboto sta na sporedu igri foursome in fourball, v nedeljo pa sledi še dvanajst dvobojev ena na ena.

    Moštvo ZDA med poslušanjem himne FOTO: Paul Childs/Reuters
    Moštvo ZDA med poslušanjem himne FOTO: Paul Childs/Reuters

    Pri igri foursome nastopa osem igralcev za vsako ekipo, igralca istega moštva izmenično udarjata žogico. Pri fourballu, kjer so prav tako v igri štiri točke, pa vsak igralec igra s svojo žogico, šteje pa le najboljši rezultat para. ZDA za končno zmago potrebujejo 14,5 točke, Evropa pa 14 točk za ohranitev pokala.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Več iz teme

    golfRyderjev pokalZDAEvropaRory McIlroyScottie SchefflerNew YorkBethpage Black

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Davčna politika je povsem nepredvidljiva

    Ambicije, da bi državni proračun izravnali, ni zaznati.
    Janez Tomažič 25. 9. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Gaza

    Članice Uefe enotne, na mizi tudi izključitev Izraela

    Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, kmalu o izključitvi izraelskih klubov in reprezentanc iz evropskih tekmovanj.
    Jernej Suhadolnik 25. 9. 2025 | 18:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo