Goriške strele še niso prav udarile

Nova Gorica

Lani malce predaleč

Grkinja Anna Maria Spanou je morala zapustiti Novo Gorico. FOTO: GEN-I Volley

Niso slabe

- Odbojkarice ja so bile v lanski sezoni državne podprvakinje in polfinalistke evropskega pokala challenge, v novi sezoni pa goriškim strelam ne gre. Klub sta pred novim tekmovalnim obdobjem zapustili tudi slovenski reprezentantkiin, rezultati pa niso na pričakovani ravni.V srednjeevropski ligi so Goričanke po lanskem neigranju zasedle četrto mesto. V slovenskem pokalu so obstale v četrtfinalu, v pokalu CEV v šestnajstini finala, na domačem prvenstvu pa v finale za naslov prvakinj korakata Nova KBM Branik in Calcit Volley.»V lanski sezoni smo naredili korak naprej, morebiti celo malce predaleč, vsaj v povezavi s financami. Evropsko tekmovanje nas je dosti stalo, saj nismo računali, da bomo tako uspešni. Za cilj smo si postavili državni naslov, a ga nismo osvojili, nekatere igralke so nato želele podaljšati pogodbo za naprej, nekatere ne.Ostalo je to, kar je, kolikor je zmanjkalo, smo morali dodati. Slovenskih igralk na ravni Ščukove in Grudinove pa ni na pretek,« je začel generalni direktor GEN-I Volleyja»Prišle so tri tujke, dve, Kanadčanka Sara Kovač in Srbkinja Milica Jovanović, sta upravičili pričakovanja. Za Grkinjo, ki je zdaj odšla, ne bom rekel, da je bila slaba, vendar smo se odločili, da bomo v drugem delu prvenstva dali več priložnosti mlajšim odbojkaricam,« je nadaljeval.Še pred Grkinjo se je moral posloviti tudi trener, zamenjal ga je. »Ekipa je precej mlada, rezultati so takšni, kakršni so, lahko rečem, da smo računali na več. Tudi Tilen je verjel, da mu bo uspelo. A ni se izšlo, ekipa se ni odzvala, in Tilen je ponudil odstop, tega smo sprejeli.Pretirano je bilo pričakovati, da bomo doma v Novi Gorici na zaključnem turnirju osvojili srednjeevropsko ligo, v polfinalu smo izgubili z Novo KBM Branik, ki je bila za nas usodna tudi v četrtfinalu pokala. V Evropi smo se prijavili v pokal CEV, da vidimo, kakšna moč ekip je tam, in takoj naleteli na močnejšega nasprotnika, Oostende,« je povedal Stanič.»Po odhodu Spanoujeve smo praktično zamenjali sprejemalski par, kar ni tako preprosto. Modro skupino DP bomo izkoristili za uigravanje, potem pa bomo videli, koliko lahko dosežemo. Naša ekipa ni slaba, v igri pa ji manjka stalnosti,« je sklenil Uroš Stanič.