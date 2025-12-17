Olimpija po trilerju utišala tri tisoč Avstrijcev

Hokejisti Olimpije Ljubljane so podarili navijačem nov podvig, četudi na tujem. V 29. krogu lige ICE se po kazenskih strelih v gosteh premagali Graz99ers s 3:2. Olimpija je v Gradcu trenutno daleč najbolj vročo ekipo lige dolgo držala na ničli, a silovitega pritiska ob vodstvu v zadnji tretjini ni povsem zdržala. Se je pa nato vrnila, potem ko je izenačila slabi dve minuti pred koncem in se po kazenskih strelih dokopala do tretje zaporedne zmage.

S tem je na lestvici prehitela današnje tekmece iz Gradca, ki so niz zaporednih zmag sklenili pri številki šest. Na razpredelnici imata tako Olimpija kot Gradec po 53 točk, a so Ljubljančani odigrali dve tekmi več. Varovanci Bena Cooperja so proti vodilni ekipi lige dobro začeli. Jan Drozg je s svojim prvim golom ob številčni prednosti Ljubljančane popeljal v vodstvo v osmi minuti po podajah najboljših posameznikov lige Nicolaija Meyerja in T. J. Brennana.

Olimpija osem minut in pol s hokejistom več

Potem ko je bilo razmerje na ledu dokaj enakovredno v prvi tretjini, so se v drugi strasti precej razvnele. Sodniki so zgolj v drugem delu podelili 30 kazenskih minut, tudi zaradi številnih grobosti in nešportnega obnašanja, zaradi česar se je moral Brennan na klopi za kaznovane hladiti deset minut. Kljub številnim kaznim, Olimpija je do konca druge tretjine skupaj osem minut in pol preigrala s hokejistom več, a zadela le enkrat, in manjši prednosti domačih v strelih na gol (17:13) do spremembe izida ni prišlo.

Vratar Olimpije je dobro opravil svoje delo. FOTO: Domen Jančič/HKOlimpija

Ljubljančani so v eni boljših predstav v obrambi to sezono tudi zadnjo tretjino začeli čvrsto, a pod silovitim pritiskom nato le klonili v 46. minuti, ko je izenačil Paul Huber in le ukanil razpoloženega Lukaša Horaka. Gosti so nato vzpostavili ravnotežje, a so domači povedli, ko je bil v 56. minuti natančen Nicholas Bailen, ob Meyerju najboljši podajalec lige. Ko se je že zdelo, da bodo domači pred 3000 navijači slavili, je na sceno slabi dve minuti pred koncem rednega dela stopil najboljši strelec sezone Meyer in s 16. golom ter skupno 40. točko izenačil.

Dvoboj so po podaljšku brez zadetkov odločili kazenski streli, v katerih sta bila oba Ljubljančana natančna, domača strelca pa je ustavil Horak. Ta je na koncu zbral 41 obramb, na drugi strani je Maxime Legace ustavil 31 strelov. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v razširjenem avstrijskem prvenstvu odigrali v petek, ko bodo gostili četrtouvrščeni Pustertal.