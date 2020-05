Gregor Jerončič novi trener Kamničanov

Kamnik - Kot so uradno potrdili v taboru državnih odbojkarskih prvakov v Kamniku, bo novi trener moštva Gregor Jerončič, sicer vrsto let eden najbolj vidnih slovenskih reprezentanto. »Priti v športno sredino, kjer imajo, ne glede na to postavo ekipe za sezono, visoke cilje in zahtevajo rezultate, je zame velika motivacija. To je mentaliteta, ki jo iščemo vsi, ki delamo v športu,« je ob sklenitvi novega sodelovanja povedal 46-letnik, ki ima v vlogi blokerja za seboj zavidljivo športno kariero, v kateri je branil barve številnih uglednih klubov. Med drugim je v dresu Trentina in Cunea postal italijanski državni prvak. V Italiji je svojo igralsko pot tudi sklenil, a tam deloval še kot trener. Eno sezono je bil trener tudi pri Salonitu.



Katere igralce bo imel novi kamniški strateg na razpolago in kdaj jih bo prvič lahko sklical, še ni znano. A njegova želja je, da igralce, ki bodo na voljo, zbere takoj, ko bodo razmere to dovoljevale, in tako začne priprave na novo sezono. Zaradi predčasne prekinitve tekmovanj so igralci brez stika z žogo in pravih treningov že od sredine marca. »V prihajajočih dneh se bomo poskušali organizirati tako, da se čim prej spravimo v pogon ter začnemo skrbeti za fizično pripravljenost,« novi trener Calcita upa na rahljanje ukrepov tudi na področju tekmovalnega športa.