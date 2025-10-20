Gregor Rakovič za 67 tisočink zgrešil finale SP

Mladi slovenski telovadec Gregor Rakovič je v kvalifikacijah svojega prvega svetovnega prvenstva v Džakarti za las zgrešil finale na konju z ročaji. 20-letnik je prejel oceno 14,233, kar je bil deseti izid. Za osmim mestom je zaostal 67 tisočink.

Rakovič je sestavo na konju po besedah trenerja Aljaža Vugrinca prikazal najboljše na tekmah doslej, tako da si mladi telovadec, ki je s finalom in petim mestom navdušil že na letošnjem evropskem prvenstvu, nima česa očitati.

»Na treningih seveda zna telovaditi še lepše, morda so bile kakšne manjše napakice, a fant je svoje delo opravil tako, kot je treba,« je bil po uspešni predstavi svojega varovanca zadovoljen trener.

Slovenski tabor bo zdaj trepetal do zadnjega nastopa, ali se je Rakoviču uspelo uvrstiti med najboljšo osmerico.

Medtem pa Anže Hribar na parterju ni nastopil po željah, po napakah je ta čas z oceno 11,600 na 82. mestu, Luka Bojanc pa je nastop na krogih prikazal boljše in je z 12,700 na 32. mestu.

Danes bodo kvalifikacijske nastope v Džakarti že začele tudi telovadke; Slovenke Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Zala Trtnik in Vita Prijanovič so na sporedu v torek.