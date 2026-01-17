Grenak poraz Kopitarjevih kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL po izvajanju kazenskih strelov izgubili sosedski dvoboj z Anaheimom z 2:3 in na zahodu zdrsnili že na deseto mesto. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar tudi tokrat ni igral zaradi poškodbe. Po dnevu premora ekipi čaka povratni dvoboj v Anaheimu.

Kralji so na tekmi vodili že z 2:0. V prvem delu je zabil Quinton Byfield, v 32. minuti pa je Joel Armia v Crypto Areni podvojil prednost.

A veselje navijačev je bilo kratkega daha. Že po 39 sekundah je znižal Ryan Strome, v 35. minuti pa je Tim Washe s svojim prvim golom v ligi NHL poskrbel za izenačenje 2:2, ki se do zadnjega piska sirene in tudi po podaljšku ni spremenilo. O izenačenosti ekip na ledu priča tudi potek o strelih na gol - 28:28.

Odločali so kazenski streli, kjer je Los Angeles v drugem krogu z golom Brandta Clarka spet povedel, a je takoj nato izenačil Beckett Sennecke, v tretji pa je drugo točko Anaheimu zagotovil Mason McTavish.