Grk postal drugi najboljši skakalec s palico v zgodovini, pred njim le Duplantis

Emmanouil Karalis je na grškem državnem prvenstvu preskočil 6,17 metra in s tem na večni lestvici prehitel tudi legendarnega Renauda Lavillenieja.
Emmanouil Karalis in Armand Duplantis sta sicer dobra prijatelja s tekmovanj najvišje ravni. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters
Emmanouil Karalis in Armand Duplantis sta sicer dobra prijatelja s tekmovanj najvišje ravni. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters
M. Ru.
28. 2. 2026 | 22:37
Emmanouil Karalis je na grškem dvoranskem prvenstvu v skoku s palico preskočil 6,17 metra in s tem postal drugi najboljši skakalec v zgodovini. Zaostaja le za aktualnim svetovnim rekorderjem Švedom Armandom Duplantisom, ki trenutno drži rekord 6,30 metra. 

Nepremagljiva Duplantis in McLaughlin-Levrone postala atleta leta 2025

Čeprav je postal drugi najboljši skakalec pa še vedno ni blizu Duplantisu, ki je 6,17 m preskočil že štirinajstkrat. Karalis je sicer že osvojil bron na olimpijskih igrah v Parizu ter srebro na dvoranskem in prostem svetovnem prvenstvu leta 2025 – na vseh teh tekmovanjih je zmagal Duplantis.

Grkov prejšnji osebni rekord je znašal 6,08 metra. V Paianii, predmestju Aten, je najprej v prvem poskusu preskočil 6,07 metra, nato pa se je lotil višine 6,17 metra, ki jo je zanesljivo preskočil v drugem poskusu.

Takole sta zdaj najboljša skakalca s palico skupaj na odru za zmagovalce stala na lanskem svetovnem prvenstvu. FOTO: Issei Kato/Reuters
Takole sta zdaj najboljša skakalca s palico skupaj na odru za zmagovalce stala na lanskem svetovnem prvenstvu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Tako je prehitel tudi nekdanjega svetovnega rekorderja, Francoza Renauda Lavillenieja, ki je leta 2014 preskočil 6,16 metra. Karalis je nato poskusil izboljšati svetovni rekord in letvico nastavil na 6,31 metra. Dvakrat je bil neuspešen, nato pa je odnehal. Karalis in Duplantis se bosta pomerila 12. marca na Švedovem mitingu Mondo Classic v Uppsali na Švedskem, nato pa že kmalu sledi svetovno prvenstvo, ki bo tokrat potekalo na Poljskem. 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

