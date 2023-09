Grozljiva nesreča je pustila posledice, na štartu le 19 dirkačev

Grozljiva nesreča Lancea Strolla je v uvodnem delu včerajšnjih kvalifikacij formule 1 zasenčila boj za najboljši štartni položaj na današnji veliki nagradi Singapurja (z začetkom ob 14. uri po srednjeevropskem času). Kanadski dirkač je sicer prek radijske zveze sporočil, da je z njim vse v redu, toda trčenje kljub vsemu ni minilo povsem brez posledic.

Iz njegovega moštva Aston Martin so namreč danes sporočili, da se Stroll ne bo podal na štart dirke. Tako so se – kakor so razkrili v sporočilu za javnost – odločili skupaj s 24-letnim Montrealčanom, ki še vedno čuti bolečine. Za nameček bi popravilo dirkalnika za ekipo predstavljalo »velikanski zalogaj«. Nadejajo se, da se bo lahko Stroll udeležil naslednje preizkušnje prihodnji konec tedna na Japonskem.

»V moštvu nam je nadvse odleglo, ko smo videli, da je lahko Lance sam izstopil iz bolida. Še vedno pa čuti določene bolečine. Najpomembneje je, da bo zdaj čim prej popolnoma okreval,« je poudaril vodja ekipe Mike Krack.

Na štart velike nagrade Singapurja se bo tako odpeljalo le 19 dirkačev. Z najboljšega izhodišča bo dirko začel Španec Carlos Sainz mlajši (Ferrari), za njim pa bodo štartali Britanec George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Britanca Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Mercedes) itn. Vodilni v skupni razvrstitvi in branilec naslova svetovnega prvaka, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), se je moral v kvalifikacijah sprijazniti šele z 11. mestom.