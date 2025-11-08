  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Lando Norris je bil najhitrejši tako na šprinterski dirki kot tudi v kvalifikacijah. FOTO: Nelson Almeida/AFP
    Galerija
    Lando Norris je bil najhitrejši tako na šprinterski dirki kot tudi v kvalifikacijah. FOTO: Nelson Almeida/AFP
    Miha Šimnovec
    8. 11. 2025 | 20:56
    8. 11. 2025 | 21:21
    3:11
    A+A-

    V kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije v formuli 1, ki se bo jutri začela ob 18. uri po srednjeevropskem času, je bil najhitrejši Lando Norris (McLaren). Britanski as je pred tem v Sao Paulu sebi v prid odločil tudi šprintersko dirko in na ta način še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo.

    image_alt
    Avstrijci upajo tudi na presenečenje Brada Pitta

    Norrisu se je obakrat najbolj približal mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). V šprintu je za Norrisom zaostal za 0,845 sekunde, v kvalifikacijah pa za pičle 0,174 sekunde.  Na šprinterski preizkušnji si je tretje mesto pred nizozemskim šampionom Maxom Verstappnom (Red Bull, + 4,423) pridirkal Antonellijev ekipni kolega, Britanec George Russell (+ 2,318), jutrišnjo klasično dirko pa bo s tretjega štartnega položaja začel Charles Leclerc (Ferrari, + 0,294). 

    Verstappnu so se kvalifikacije povsem ponesrečile, saj je kot 16. presenetljivo izpadel že v prvem delu.

    Huda nesreča Bortoleta

    Šprintersko preizkušnjo je sicer zasenčil trenutek groze. V zadnjem krogu dirke je brazilski novinec Gabriel Bortoleto (Sauber) doživel eno od najhujših nesreč v letošnji sezoni. Na srečo jo je odnesel brez poškodb.

    Mladi Brazilec je želel na koncu štartno-ciljne ravnine prehiteti izkušenega Alexandra Albona (Williams). Pred domačimi navijači je tvegal in zapeljal na desni strani steze, da bi lahko z večjo hitrostjo pridrvel v naslednji zavoj. Toda Albon je zaviral nekoliko prej, kot je Bortoleto pričakoval, kar je domačega upa prisililo v sunkovit manever, da bi se izognil trčenju.

    Ker je imel v tistem trenutku še vedno odprt sistem DRS, je njegov dirkalnik izgubil oprijem, zaradi česar mu je odneslo zadek dirkalnika. Z njim je nato z veliko hitrostjo trčil v zaščitno ogrado, od koder ga je nato odbilo na drugo stran steze. Kljub grozljivemu trku je mladi Brazilec sam izstopil iz razbitin in odkorakal do reševalcev. Zdravniki so ga takoj pregledali tudi zaradi morebitnih notranjih poškodb, a se je izkazalo, da je Bortoleto nepoškodovan.

    Gabriel Bortoleto si je po nesreči vidno oddahnil. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
    Gabriel Bortoleto si je po nesreči vidno oddahnil. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

    Iz ekipe Sauber so sporočili: »Po prvih pregledih v medicinskem centru lahko z olajšanjem potrdimo, da je Gabriel v dobrem stanju in da ni utrpel poškodb. Zahvaljujemo se vsem gasilcem, zdravniškemu osebju in prirediteljem za hitro in strokovno pomoč.«

    Medtem so organizatorji opozorili na dodatne težave – vremenoslovci namreč za jutri v Sao Paulu napovedujejo močne nalive in možnost zmešnjave na dirkališču. Za zdaj pa v boksih vlada predvsem olajšanje: najpomembnejše je, da je mladi brazilski up nesrečo prestal brez poškodbe.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Prevc je še več delal na sebi ter užival v motoGP, porscheju in na lipicancu

    Svetovni prvak in rekorder Domen Prevc o pripravah in ciljih za olimpijsko zimo v smučarskih skokih, motoGP, avtomobilih, deskanju na valu, konjih, jahanju ...
    Miha Šimnovec 7. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Verstappen v Austinu hitro ušel Norrisu in ujel Vettla

    Nizozemski šampion formule 1 je zanesljivo v svojo korist odločil veliko nagrado ZDA.
    Miha Šimnovec 19. 10. 2025 | 23:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kimi Räikkönen na avtocesti? Mnogi Čehi niso mogli verjeti svojim očem (VIDEO)

    Češki policisti so, kot kaže, po več letih vendarle izsledili dirkača, ki z rdečim bolidom nezakonito drvi po njihovih javnih cestah.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 11:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Vodstvo Cadillaca izbralo dirkača za formulo 1

    Na dirke v kraljevskem avtomobilističnem razredu se vračata izkušena asa iz Mehike in Finske.
    26. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Norris po jubilejni 200. zmagi za McLaren: Mrtev sem

    Angleški dirkaški as z odlično taktiko do prvega mesta na veliki nagradi Madžarske v formuli 1.
    Miha Šimnovec 3. 8. 2025 | 17:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    V Italiji kritični do Ferrarija

    Leclerc uničuje Ferrarijeve sanje, ni pravi vodja, kaj šele šampion

    Italijanski novinarji sila kritični do 24-letnega Monačana in Ferrarija, pri katerem se kljub velikemu zaostanku ne vdajajo. V nedeljo dirka na Hungaroringu.
    Miha Šimnovec 28. 7. 2022 | 07:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Naravne znamenitosti

    Prepovedi pobiranja vstopnin za Vintgar in slap Savica – kaj je v ozadju?

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da je edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto, javni zavod TNP, domačini se sklicujejo na 130-letno tradicijo.
    Simona Bandur 7. 11. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kitajska poklicala Naso zaradi nevarnosti trčenja v orbiti

    Kitajski astronavti pa so ujeti v vesolju, ker je v njihovo plovilo trčil vesoljski odpadek.
    Saša Senica 7. 11. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    formula 1Lando NorrisMcLarenAndrea Kimi AntonelliSao Paulo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

    Slovenski hokejisti so morali v zadnji tekmi turnirja na Poljskem priznati premoč Italijanom.
    8. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Karim Khan

    Katar naj bi z obveščevalci skušal diskreditirati domnevno žrtev spolnih zlorab glavnega tožilca ICC

    Urad ZN za notranji nadzor je preiskavo proti Khanu začel lani, po poročanju medijev pa naj bi bil obtožen spolnih zlorab uslužbenke svojega urada.
    8. 11. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Milutin Osmajić

    Črnogorec lani grizel, letos rasno žalil in dobil eno najvišjih kazni doslej

    Milutin Osmajić je bil spoznan za krivega rasističnega žaljenja Hannibala Mejbrija. Prejel je 9 tekem prepovedi, klub pa ga podpira in je razočaran.
    8. 11. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Washington

    Trump želi izsiliti, da bo novi stadion poimenovan po njem

    Trump si želi stadion s svojim imenom. Bela hiša potrdila, a končna odločitev ni v rokah kluba.
    8. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Karim Khan

    Katar naj bi z obveščevalci skušal diskreditirati domnevno žrtev spolnih zlorab glavnega tožilca ICC

    Urad ZN za notranji nadzor je preiskavo proti Khanu začel lani, po poročanju medijev pa naj bi bil obtožen spolnih zlorab uslužbenke svojega urada.
    8. 11. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Milutin Osmajić

    Črnogorec lani grizel, letos rasno žalil in dobil eno najvišjih kazni doslej

    Milutin Osmajić je bil spoznan za krivega rasističnega žaljenja Hannibala Mejbrija. Prejel je 9 tekem prepovedi, klub pa ga podpira in je razočaran.
    8. 11. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Washington

    Trump želi izsiliti, da bo novi stadion poimenovan po njem

    Trump si želi stadion s svojim imenom. Bela hiša potrdila, a končna odločitev ni v rokah kluba.
    8. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo