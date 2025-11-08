Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

V kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije v formuli 1, ki se bo jutri začela ob 18. uri po srednjeevropskem času, je bil najhitrejši Lando Norris (McLaren). Britanski as je pred tem v Sao Paulu sebi v prid odločil tudi šprintersko dirko in na ta način še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo.

Norrisu se je obakrat najbolj približal mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). V šprintu je za Norrisom zaostal za 0,845 sekunde, v kvalifikacijah pa za pičle 0,174 sekunde. Na šprinterski preizkušnji si je tretje mesto pred nizozemskim šampionom Maxom Verstappnom (Red Bull, + 4,423) pridirkal Antonellijev ekipni kolega, Britanec George Russell (+ 2,318), jutrišnjo klasično dirko pa bo s tretjega štartnega položaja začel Charles Leclerc (Ferrari, + 0,294).

Verstappnu so se kvalifikacije povsem ponesrečile, saj je kot 16. presenetljivo izpadel že v prvem delu.

Huda nesreča Bortoleta

Šprintersko preizkušnjo je sicer zasenčil trenutek groze. V zadnjem krogu dirke je brazilski novinec Gabriel Bortoleto (Sauber) doživel eno od najhujših nesreč v letošnji sezoni. Na srečo jo je odnesel brez poškodb.

Mladi Brazilec je želel na koncu štartno-ciljne ravnine prehiteti izkušenega Alexandra Albona (Williams). Pred domačimi navijači je tvegal in zapeljal na desni strani steze, da bi lahko z večjo hitrostjo pridrvel v naslednji zavoj. Toda Albon je zaviral nekoliko prej, kot je Bortoleto pričakoval, kar je domačega upa prisililo v sunkovit manever, da bi se izognil trčenju.

Ker je imel v tistem trenutku še vedno odprt sistem DRS, je njegov dirkalnik izgubil oprijem, zaradi česar mu je odneslo zadek dirkalnika. Z njim je nato z veliko hitrostjo trčil v zaščitno ogrado, od koder ga je nato odbilo na drugo stran steze. Kljub grozljivemu trku je mladi Brazilec sam izstopil iz razbitin in odkorakal do reševalcev. Zdravniki so ga takoj pregledali tudi zaradi morebitnih notranjih poškodb, a se je izkazalo, da je Bortoleto nepoškodovan.

Gabriel Bortoleto si je po nesreči vidno oddahnil. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Iz ekipe Sauber so sporočili: »Po prvih pregledih v medicinskem centru lahko z olajšanjem potrdimo, da je Gabriel v dobrem stanju in da ni utrpel poškodb. Zahvaljujemo se vsem gasilcem, zdravniškemu osebju in prirediteljem za hitro in strokovno pomoč.«

Medtem so organizatorji opozorili na dodatne težave – vremenoslovci namreč za jutri v Sao Paulu napovedujejo močne nalive in možnost zmešnjave na dirkališču. Za zdaj pa v boksih vlada predvsem olajšanje: najpomembnejše je, da je mladi brazilski up nesrečo prestal brez poškodbe.